Luhový o Jílkovi: Říká bludy. Na půl milionu měsíčně nemá kvalitu!

Znáte cestu z onoho kruhu ven?

„Bludný krok začíná u managementu, to je ten největší problém celé Sparty, od kterého se všechno odvíjí dál.“

Co vám ze strany Letenských chybělo po fotbalové stránce?

„Postrádal jsem kombinaci i viditelný rukopis trenéra. U Sparty je všechno na náhodu. Její hráči si nepřihrají, nezaloží útok, z komplikovaných situací v obraně nevykombinují. U Jílkovy Sparty jsem nevypozoroval nic pozitivního a nemyslím si, že by měl trenér takovou kvalitu, aby dostával půl milionu měsíčně.“

Trenér Václav Jílek po zápase žehral na to, že Slavia lépe řešila klíčové momenty, jinak žádný uragán nepředvedla. Co vy na to?

„To jsou jen bludy neschopného trenéra. Nezaujatý člověk musel vidět obrovský rozdíl v kombinaci obou týmů a v kondiční připravenosti, ta je na straně Slavie excelentní.“

Zaujal vás vůbec nějaký sparťanský hráč přímo na hřišti?

„Nikdo mě nenapadá. Můj pohled na fotbal je hodně kritický, někomu by mohlo připadat, že nenávidím Spartu, ale to není pravda! Jasně, do vyhroceného derby nastoupila trochu agresivněji, ale to bylo tak všechno.“