První krok do finále udělaly Teplice a Sparta. Chrudim nedala ani gól | iSport.cz

Tepličtí dlouho dotahovali vedení Slavie. Sešívaní vedli v zápase 2:0 a 3:2, jenže Severočeši vyrovnali a v poslední minutě dvěma góly rozhodli o své výhře 5:3. „Máme za sebou velice náročné první semifinále se šťastným koncem pro nás. Zápas se pro nás nevyvíjel vůbec dobře,“ uznal kapitán Teplic David Černý a upozornil: „Z naší strany to určitě nebyl optimální výkon. Musíme se poučit z našich chyb a připravit se na druhé semifinále.“

Martin Směřička ze Slavie si postěžoval na akumulované fauly: „Hráli jsme snad deset minut pod pěti fauly, nakonec vše skončilo opakovanou penaltou v poslední minutě. Musíme se ze všeho oklepat, navázat na dobré momenty a v Edenu s podporou fanoušků sérii vyrovnat.“

Obhájce titulu poprvé klopýtnul

Páteční duel v Praze byl také vyrovnaný. Ale Sparta přeci jen byla lepší než Chrudim a Východočechy do vyložených šancí nepustila. Utkání rozhodla dvěma góly Wilde. Jednou se trefil Tomáš Drahovský. Jednoznačně muž zápasu.

„Měli jsme výborný vstup do zápasu, dostali jsme se jako první do vedení. Věděli jsme, že to bude taktický zápas, že oba týmy budou dobře bránit a budou se spoléhat na to, že nějaký ten gól dají,“ líčil po utkání sparťan Tomáš Drahovský. Mrzelo ho, že Sparta další šance neproměnila: „Vytvořili jsme si spoustu šancí, které jsme mohli proměnit. Myslím si, že dnešní zápas jsme naprosto zaslouženě vyhráli.“

Výsledky semifinále play off VARTA futsal ligy

Svarog FC Teplice – SK Slavia Praha 5:3 (1:2)

Branky: 10. Daniel, 25. a 40. Teka, 33. Tato, 40. Jeronimo – 3. Směřička, 5. a 25. Radovanovič.

Stav série: 1:0.

AC Sparta Praha – FK ERA-PACK Chrudim 3:0 (1:0)

Branky: 12. a 33. Wilde, 24. Drahovský.

Stav série: 1:0.

Program semifinále VARTA futsal ligy

FK ERA-PACK Chrudim – AC Sparta Praha

Čtvrtek 2. května od 20 hodin

SK Slavia Praha – Svarog FC Teplice

Neděle 5. května od 20 hodin