Šlendrián pořadatelů na MS. Cyklisty při časovce nahnali do »tobogánu«!

Pejtersen si musel připadat jako kdyby skočil do bazénu • Repro ČT Sport

Dán Johan Price-Pejtersen najel do obří kaluže • Repro ČT Sport

Mladé cyklisty na časovce mistrovství světa nahnali do kaluží • Koláž VIPsport

To byla výstavní šipka! Dánský cyklista Johan Price- -Pejtersen (20) doplatil na deštivé anglické počasí a během časovky na mistrovství světa mužů do 23 let si navíc pořádně zaplaval.