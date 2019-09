Rittich exceloval proti Winnipegu a má nulu, Palát sbírá asistence | iSport.cz

Calgary oplatilo Winnipegu dva dny starou porážku 1:4. Zatímco v předchozím utkání nastoupila za Flames obměněná sestava s mladšími a méně zkušenými hráči, tentokrát poslal kouč Bill Peters do hry všechny opory.

První branka duelu padla v 34. minutě právě po spolupráci útočných hvězd domácího týmu - Johnny Gaudreau v přesilovce nastřelil od pravého mantinelu puk a Sean Monahan ho v letu usměrnil nad rameno Erica Comrieho.

"Dobře jsme se dostávali do pásma a měli jsme pár příležitostí. Milan Lucic měl několik šancí z předbrankového prostoru. Zkoušíme si teď nové věci, Elias Lindholm a Johnny Gaudreau hrají ze stran, Lucic zůstává na brankovišti. Fungovalo to, vytvořili jsme si tlak a samozřejmě jsme také dali vítězný gól," řekl Monahan o přesilových hrách Calgary.

O pouhých 33 sekund později se Flames prosadili znovu. Mikael Backlund zpoza branky posunul puk na Sama Bennetta, který zblízka prostřelil gólmana Winnipegu. Druhou asistenci si připsal Frolík.

"Bylo to lepší než minule, ale šlo na mě jen 20 střel. Doufal jsem, že jich bude víc. Pořád je to ale příprava," prohlásil Rittich, který byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

"I feel confident with my stick right now, I'm trying to play more and more."



