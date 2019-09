Tomu neuvěříte! Zamilovaná Vonnová se kvůli snoubenci vzdává ráje

Může za to láska. Vonnová už druhý rok chodí s hokejistou NHL P. K. Subbanem, který se s ní nedávno dokonce zasnoubil. Jeden z nejlépe placených obránců bude od nové sezony hrát za New Jersey Devils a Lindsey chce být co nejvíce s ním.

Proto se stěhuje za láskou na Východní pobřeží USA a prodává nemovitosti, které jsou tisíce kilometrů daleko. Loni se zbavila vilky v Los Angeles za 88 milionů korun a nyní prodává obrovský dům v horách.

Po třiadvaceti letech tak olympijská vítězka odchází z milovaného Vailu v Coloradu. Dům se šesti ložnicemi, šesti koupelnami, jídelnou pro dvanáct lidí a posilovnou chce střelit za 141 milionů korun.