Vémola: Gott byl ten Největší! Odešla osobnost, jakou mít už nikdy nebudeme

Když se Karlos Vémola dozvěděl o úmrtí Karla Gotta, byl opravdu zaskočený. Jindy velmi výmluvnému bojovníkovi nebylo najednou do řeči. „Ani nevím, co k tomu říct. Jsem opravdu v šoku. Já vím, že se to možná i trochu čekalo, ale stejně, když jsem se to teď dozvěděl, tak to byla strašná rána. Alespoň, že umřel doma a ne někde v nemocnici,“ zněla první reakce.

Vémola vždy o mnohonásobném českém slavíkovi mluvil s úctou a respektem. Když jel v červenci na zápas a z rádia uslyšel Gottův poslední hit Srdce nehasnou, hned natočil vzkaz pro své fanoušky. „Jedu zrovna na Štvanici a na cestě mě doprovází božský Kája. Nemůže to dopadnout jinak než výhrou, když mě doprovází samotný bůh!“ prohlásil tehdy český Terminátor a z následující bitvy skutečně odcházel jako vítěz.

Když Karlos Vémola poslouchal Karla Gotta, věřil, že nemůže prohrát

„Života si užil možná jako nikdo, dožil se požehnaného věku, ale myslím, že pro nás pro všechny se dožila mála,“ myslí si. „Mohl tu být alespoň do sto dvaceti. Za mě je to největší osobnost, co Česko mělo. A to celkově, nejen v kultuře. Byl to i skvělý příklad jako člověk. Dokázal toho ohromně moc. Rozum i srdce na správném místě. Jestliže po smrti Václava Havla přejmenovali na jeho počest letiště, určitě by mělo být třeba nějaké náměstí Karla Gotta,“ navrhuje Vémola.

Osobně se potkal s Gottem náhodou ve fotoateliéru a hned neváhal, požádal jej o společnou fotku. S podáním ruky a pozdravem mu řekl: „Chtěl bych vás požádat o jednu…“ Slavný zpěvák mu ale skočil do řeči a s úsměvem pronesl: „Chcete mi jednu vrazit?“ A pak se spolu vyfotili.

Když se po krátkém setkání Gott s bojovníkem loučil, podal mu znovu ruku, podíval se mu do očí a s úsměvem řekl: „Všechny je zmlaťte.“ Populární zápasník se usmál a s pokorou uklonil.

„Překvapilo mě, jak byl lidský, normální úplně ke každému, přesto, jakou byl osobností. Podal si se mnou ruku a bavil se jako s kýmkoliv jiným,“ vzpomíná na cenné setkání. „Znal jsem ho hodně z vyprávění. Známí ho třeba potkali s dětmi, s nimiž si pak hrál na babu. Skvělý člověk! Ne jako moderní celebrity, co jsou občas celkem arogantní. On se vždy choval ohromně. Česká republika přišla o osobnost, jakou mít už nikdy nebude.“

