Slavia - Dortmund | V Edenu uctili Gotta (†80). Tleskalo se, zněla Včelka Mája | iSport.cz

Ve Vršovicích před utkáním vládla sváteční atmosféra. Aby ne, vždyť Slavia na Sinobo Stadium hrála Ligu mistrů vůbec poprvé v historii. Příznivci Pražanů byli slyšet už během rozcvičky, pozadu nezůstali ani černožlutí hosté z Německa.

O narychlo zorganizované pietní akci na počest Karla Gotta Slavia informovala na sociálních sítích. „Den si již nejde užít. Můžeme bojovat a vyhrát na Vaši počest. Čest Vaší památce, Mistře,“ napsal na Twitteru předseda představenstva Jaroslav Tvrdík. Klub chtěl u UEFA vyjednat i oficiální minutu ticha, to ovšem neprošlo.

Proto jednal improvizovaně. „Česko i Německo dnes ráno zasáhla smutná zpráva,“ připomněl hlasatel na stadionu zhruba patnáct minut před výkopem úmrtí legendárního zpěváka. „Karel Gott měl kromě hudby blízko i ke sportu, v mládí působil jako fotbalový brankář. Mistře, děkujeme a odpočívejte v pokoji,“ zaznělo v Edenu.

Pak už se rozehrály notoricky známé tóny písně Včelka Mája, nejprve část česky, pak i německy. Gott měl spoustu příznivců také v zemi našich západních sousedů, právě Borussii Dortmund dokonce v roce 1996 nazpíval klubovou hymnu.

Fanoušci na stadionu v tu chvíli hromadně povstali a minutou potlesku uctili zpěvákovu památku. U střídaček tleskali i členové slávistického vedení v čele s šéfem Jaroslavem Tvrdíkem.

Přímo na stadionu moment prožil i Richard Krajčo, frontman skupiny Kryštof. „Zpráva nás s kapelou zasáhla ráno ve studiu, shodou okolností ve stejném, kde jsem s Karlem točil píseň Srdce nehasnou. O to víc mě to zasáhlo, vybavily se mi vzpomínky, co jsme spolu zažili. Je to hodně smutné, odešla největší ikona české kultury a naší země,“ uvedl Krajčo ve studiu televize O2 TV Sport.

Zápas v Edenu začne v 18:55, rozcvička obou týmů by měla skončit přibližně čtvrt hodiny před výkopem.

Slavia na úvod skupiny před dvěma týdny překvapivě remizovala v Miláně s Interem 1:1 a proti Borussii se pokusí o další nečekaný výsledek.

Gott zemřel po těžké nemoci. V polovině září oznámil, že trpí akutní leukémií a ambulantně se léčí. Se zdravotními problémy bojoval i v roce 2016, v listopadu předchozího roku mu bylo diagnostikováno nádorové onemocnění mízních uzlin. Odchod Karla Gotta vyvolal velký ohlas u veřejnosti, celebrit i politiků. Pražští zastupitelé po něm dokonce chtějí pojmenovat náměstí.

Gott je nejslavnějším českým zpěvákem populární hudby. Vydal skoro tři stovky alb a je rekordmanem v počtu ocenění Zlatý a Český slavík.

