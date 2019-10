Už jen týdny zbývají do vydání knihy Dominiky Cibulkové. Tenistka nyní dělá maximum, aby na své veledílo upozornila širokou veřejnost. V rozhovoru pro slovenský deník Nový Čas tak částečně prozradila, na co se mhou čtenáři těšit.

„Bude to velmi otevřená kniha o věcech, o kterých běžně nemluvím. Věnuje se soukromí, tenisovému zákulisí a svým emocím,“ prozradila Cibulková o knize, kterou připravovala rok a půl. Na stránkách ale nechce nikoho poplivat. „Nejsem typ člověka, který by psal o lidech, kteří mi hnuli žlučí. Nebude to vůbec o tom, jestli na mě byl někdo zlý nebo mi ublížil. I o manželovi se zatím vyjadřuji jen a jen pozitivně,“ smála se tenistka.

V publikaci nakousne i bývalé milence. Její ložnicí prošlo několik tenistů. „Gaël Monfils je jeden z chlapů, o kterém můžu mluvit jen v dobrém. I teď, když se spolu setkáme, pěkně se pozdravíme. On se nemusí bát ničeho. To Jürgen Melzer dopadne v knize hůř. Vyjádřím tam dost osobní názor,“ upozornila tenistka.

Právě rakouský tenista Melzer je proslavený sukničkář. V letech 2012 až 2015 měl za ženu českou hráčku Ivetu Benešovou, se kterou ovládl smíšenou čtyřhru ve Wimledonu. I ji však začal podvádět a následoval rozchod.