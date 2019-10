Hrdina vzpomíná na NHL v komunistické Praze: Přijeli jsme jako přivandrovalci!

V hledišti O2 areny (zápas začíná od 20.00, vysílá Nova) nebude chybět. „Kuba Voráček je můj kamarád, budu fandit jemu,“ přiznal Hrdina, že straní Philadelphii. Jinak ale jeho srdce patří Hvězdám z Dallasu, jejichž je evropským skautem. „Pracuju pro ně, tak jim přece musím i přát,“ smál se.

Na konci 80. let ale válel za Calgary, se kterým v září 1989 dorazil do Prahy ke dvěma přátelákům s československou reprezentací. „Emoce byly veliké, lidi nadšení. Viděli něco, co tady do té doby nebylo,“ vzpomínal a hned si vybavil mnohem uvolněnější atmosféru, než jaká kolem cirkusu zn. NHL panuje nyní.

„Všechno bylo takové vlídnější, vstřícnější vůči fanouškům. Teď se vše řídí daleko přísnějšími pravidly,“ všiml si. A hrál se také úplně jiný hokej!

NHL před třemi dekádami byla téměř jiný sport. „Je to obrovský rozdíl, hlavně v rychlosti, absolutně jinak se píská. Tenkrát to bylo trošku větší maso. Co si dneska můžou hráči dovolit na ledě technicky, to tenkrát nešlo, protože obránce vás vzal, mrsknul s vámi o mantinel a byl konec,“ chechtal se.

V pátek bude v Praze k vidění jiná podívaná.

Hrdina: Prohry s nároďákem? Připravovali se na to od léta!

Byli čerstvými vítězi Stanley Cupu, ale od československého nároďáku dostali hokejisté Calgary dvakrát za uši (4:2 a 4:1). „To se ale dalo čekat,“ usmál se jejich tehdejší forvard Jiří Hrdina.

Čím to, že si nejlepší tým NHL ani neškrtl?

„Těch oslav přes léto bylo docela hodně. (smích). Pro nás to byl první týden tréninkového kempu, přijeli jsme jako nějací přivandrovalci. Zato náš nároďák se na to připravoval už od léta, kluci měli soustředění a byli jako v půlce sezony.“

Ve druhém zápasu proti vám hrál i útok mladíků Jágr – Reichel – Holík. Vnímal jste je?

„Jo, v té době se už vědělo, jak jsou dobří, jen nikdo netušil, že za dva měsíce bude sametová revoluce a oni budou už za rok v NHL. Ukázali talent i proti nám, byla to výborná lajna.“

Jak jste si tehdy užili Prahu mimo hokej?

„Parádně! Sice to bylo ještě za komunismu a Praha nevypadala tak hezky jako dnes, ale kluci byli nadšení. Moc rád na to vzpomínám.“

Musel jste před cestou tlumit obavy spoluhráčů, že nejedou do nějakého komunistického lágru?

„Vůbec ne. Někteří z nich Prahu znali, věděli, že tady nežijeme v nějakém Bangladéši. Až potom po přesunutí do Ruska se báli problémů s vodou, tam nás zásobovala kanadská ambasáda jídlem i pitím. Ale tady v pohodě. Hokeji v NHL jsme udělali dobrou reklamu, všichni si to užili.“