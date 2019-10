„Medvěd. No to je skvělé,“ radoval se v oblíbené pohádce neohrožený a sebevědomý princ Jiří, jehož ztvárnil Jan Kraus. „Chci s tím medvědem zápasit. Není to nic těžkého. Pro toho, kdo má trochu odvahy.“

A 130 kilový mamut Novoselov ji opravdu měl. Chudáka dobráka medvěda nešetřil a nakonec ho povalil na lopatky! Asi se řídil pohádkovou radou: „Chce to jen ocelové nervy, železné pěsti a mrštnost leoparda.“

12. října už v kleci oktagonu ho bude v rámci Fight Nights Global 94 čekat těžší soupeř!