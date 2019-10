Příběh ruského obránce (†29), který podlehl rakovině. Jágr mu velmi ovlivnil život

Přes rok bojoval se zákeřnou rakovinou. Během hokejového utkání dostal Mnacjan tvrdý úder do zad. V bolavém místě mu začal od té doby mezi obratli růst nádor. Léčba hokejisty byla neprodleně zahájena na klinice v Německu, kde loni v říjnu podstoupil i operaci.

Přestože celý rok po zákroku s rakovinou bojoval, nakonec jí 5. října ve 23:30 podlehl, a zanechal po sobě manželku a dvouletého syna. „Není to technicky nadaný hráč. Má ale skvělou povahu a srdce sportovce. Je to rozený vůdce,“ řekl pro sport-express.ru o Mnacjanovi loni v létě jeho agent Šumi Babajev, který i připomněl, kdo pomohl vysokému obránci dostat se do velkého hokeje.

„Když působil v mládežnickém týmu Omsku, setkal se s Jaromírem Jágrem, který tehdy za klub hrál. On mu pak doporučil, aby odešel do jeho rodného Kladna, kde bude mít šanci hrát mezi dospělými,“ upozornil Babajev. Dvacetiletý hráč tak strávil celou sezonu v Česku, a byla to pro něj velká zkušenost. V sezoně 2010/11 odehrál sedm extraligových zápasů a tři utkání ve skupině o udržení.

Za dva roky už se dostal do KHL, kde pak nastupoval za Barys Astana, Nižněkamsk a Vladivostok. Celkem sehrál v Kontinentální lize 183 utkání a připsal si 13 bodů za čtyři branky a devět přihrávek. Loni Mnacjan přestoupil do Novosibirsku, za ten si ale po propuknutí onkologického onemocnění už nezahrál...