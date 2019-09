Jaromír Jágr o pokutách za helmu i zápasech v extralize: Je to málo, hrajme víc! | iSport.cz

Nic, nic, nic, bod. Čtyři úvodní zápasy a Rytíři okupují třináctou pozici tabulky Tipsport extraligy s nicotným ziskem. Co to dělá s majitelem klubu a jeho klíčovým hráčem, jenž kvůli zranění naskočil až do třetího kola? „Já těm klukům ani nemám moc co vyčítat. Hráli plus minus pět let druhou nejvyšší soutěž, tak po nich nemůžu chtít, aby se lusknutím prstu přešaltovali na vyšší úroveň,“ chápe Jaromír Jágr částečně slabší vstup.

Třeba to ve Zlíně bude zase lepší. Co vy, nasadíte si helmu na rozbruslení, nebo ne?

„Hele, já nevím, kdo tohle vymyslel… Já chápu, že se liga snaží dbát na bezpečí hráčů, na druhou stranu, tahle záležitost by měla být interní věcí samotného hokejisty. Můj pohled je, že rozbruslení není součást zápasu, nejsou na ledě rozhodčí, je to pouhá rozcvička. Není to zápas, je to moje rozbruslení, mé rozhodnutí. Když na to přijde, je čistě moje věc, jestli se jdu rozbruslit, nebo zůstanu v kabině a přijdu až na utkání. Rozbruslení není povinnost. Nikdo nám za ně body nedává, nikdo proti nikomu nehraje, můžu si tam dělat, co chci. Můžu mít i zastrčený dres, je to tak?“

Je to tak. Pravidla jsou někdy všelijaká, ale jsou to odsouhlasené regule.

„Jasně. Tady jde spíš o to, že v hokeji je daleko víc věcí k řešení, kterým bychom měli věnovat pozornost, i co se týká bezpečnosti hráčů v zápasech. Ale my tady řešíme helmu na rozbruslení...“ (kroutí hlavou)

Je to na vaše riziko, to tím chcete říci, že?

„Přesně tak. Je to moje blbost, pokud mě pukem trefí do hlavy.“

Už se vám to stalo?

„Ano, v NHL. A mnoha dalším hráčům. Riziko beru na sebe. V Pittsburghu se bez helmy i trénovalo, nikdy jsem netvrdil, že to bylo úplně správné, byl jsem si vědom rizika, ale byla to vnitřní záležitost klubu, od majitele jsme měli svolení. Prostě si nemyslím, že by do tohohle měla liga zasahovat. Co vím, tak v NHL