Bělohlav vedl Pardubice a vyhrál. A dál? Pokračujeme v práci. Víc neřešíme | iSport.cz

Změnili jste něco před zápasem s Kladnem?

„Pokračovali jsme ve stejném stylu přípravy, jenom jsme změnili systém tréninku v sobotu. Někteří hráči toho měli plné zuby. Zhruba deset lidí dostalo volno a udělali jsme si delší trénink v neděli před zápasem. Jinak jsme pokračovali v tom, co máme zažité.“

V pátek ve Zlíně Pardubice nehrály zle, ale zápasy ztratily. V neděli se ale povedlo o body obrat Kladno. Co tým potřebuje, aby konečně nakopnul nějakou vítěznou šňůru?

„Poslední zápasy jsou si docela podobné, prohrávali jsme o gól, Kladno jsme zase porazili o gól my. Je to o proměňování šancí, potřebujeme dát tři, čtyři góly, abychom měli trochu klid. Potřebujeme dávat góly z přesilovek, třeba s Kladnem jsme jich měli hodně. Kluci do sebe potřebují dostat jistotu, aby nejlépe vystřelili první, dobré momenty jsme měli, Rado Tybor, čtvrtá pětka před koncem... Ale ono to s výsledky přijde.“

Tušíte, jak bude od pondělí vypadat realizační tým, když skončil Ladislav Lubina a vy jste zápas zvládli?

„Máme v pondělí trénink. Předpokládám, že se nic měnit asi nebude.“

Takže ho povedete vy, Petr Čáslava a Otakar Janecký?

„No jasně. Kdo jinej?“ (usměje se)

Pardubice - Kladno: Rytíři znovu inkasovali. Trefil se Poulíček, 3:1

To já nevím, jestli klub nemá připraveného dalšího trenéra, který vás doplní.

„Trénink je připravený a opravdu nevím, na co se mě ptáte.“

Jestli neznáte další vývoj v Pardubicích, třeba zda jste se s generálním ředitelem nebavili, že byste zůstal v roli hlavního trenéra vy...

„Mluvilo se o tom, že jsme trojice pro zápas s Kladnem, ale v tuhle chvíli je všechno opravdu hodně rychlé. Nezlobte se, ale nevím, jak na tohle mám odpovídat, opravdu na tohle nebyl čas.“

Mluví se o tom, že by se výhledově mohl k Pardubicím připojit Alois Hadamczik. Spolupracovali jste spolu u osmnáctky. Lákalo by vás to znovu?

„Víte o tom, že je po operaci?“

Ano, s rukou.

„No vidíte.“

Třeba by se mohl zapojit postupně...

„Tak se zeptejte jeho, ne mě. Je můj kamarád, ale v této chvíli s tímto klubem nemá nic společného a tohle je téma pro klub a pro něj. Myslím, že možná je nefér se teď o podobných věcech bavit tady spolu. O tomhle nic zkrátka nevím.“

Takže jen dál děláte svoji práci a čekáte, s čím vedení přijde?

„Přesně tak, pokračujeme dál v práci a nic víc neřešíme.“

Co může teď s týmem tedy udělat kýžená první domácí výhra nad Kladnem?

„Mrzí mě, že první vítězství nepřišlo už třeba s Hradcem, užili bychom si to ještě více, ale buďme rádi, že to vyšlo v neděli. Klukům to chutná, jsou v euforii a já věřím, že si to budou chtít zopakovat.“

Hodně vidět byl proti vám Jaromír Jágr. Co jste říkal na jeho výkon?

„My jsme se na něj připravovali, i tak ale svým typickým způsobem dominoval, hraje ještě lépe než v minulé sezoně. Relativně jsme ho pohlídali, ale stejně necelých 24 hodin po parádním zápase s Libercem podal famózní výkon. Možná na něj ta únava spadne až po našem zápase.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:07. Kusý, 24:38. Látal, 31:11. Poulíček Hosté: 20:34. Stach, 38:16. Jágr Sestavy Domácí: Štěpánek (Kacetl) – Eklund, Holland, J. Kolář, Ivan, Mikuš, J. Zdráhal, Hrádek – Mandát, R. Kousal, Tybor – Látal, Harju, Hovorka – Kusý, J. Kloz, Poulíček – Machač, Blümel, Matýs. Hosté: Godla (Cikánek) – Austin, Nash, Kehar, Lakos, Smetana, Barinka, Zelingr – Zikmund, Stach, Jágr – J. Strnad, Machač, Redlich – O'Donnell, T. Kaut, Valský – Š. Bláha, Melka, Hajný. Rozhodčí Pešina, Obadal – Jindra, Zika Stadion enteria arena Návštěva 9241 diváků

Pardubice - Kladno: Otočka a gól! Jágr se prosadil v přesilovce, 3:2

Pardubice - Kladno: Tvrdou ránu Zdráhala tečoval za Godlu Hovorka, 2:1