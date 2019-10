Na Silvestra 2017 odehrál poslední zápas za calgarské Plameny, ale bylo to utrpení – jako už dlouhé týdny předtím. „Pořád mi otékala kolena, to byl jediný důvod mého odchodu. Dva měsíce jsem nic nemohl dělat,“ přiznal nyní pro ruskou verzi webu nhl.com.

Klub jej umístil mezi marody, pak ho dal na listinu volných hráčů a výsledkem byl návrat legendární »68« do Kladna. A mohli za to kluboví lékaři! „Vůbec nevěděli, jak postupovat. Přitom v Česku pracuje nejlepší doktor na světě, který mě vždy dokázal postavit na nohy,“ vyzdvihnul profesora Koláře.

„V Calgary a Kanadě nevěděli, co se mnou, můj doktor se na to podíval a za týden mě vyléčil,“ vzpomenul speciální injekci své vlastní krve obohacené o bylinky, při které se bolestí téměř pozvracel.

Zloba na nýmandy? Vztek na osud? Kdepak, to není v Jágrově povaze. „Stalo se, co se stalo, teď jsem šťastný. Samozřejmě bych chtěl odehrát co nejvíce zápasů v NHL, hrát na své úrovni, ale někdy to prostě nezávisí na vás,“ pokrčil rameny.