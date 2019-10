Jágr promluvil: O miminku, superposile i hrnci plném masa!

Majitel a zároveň hráč Kladna se zase jednou s fanoušky spojil prostřednictvím živého vysílání na Instagramu. Řeč přišla i na filmy podle komiksů. „Měla je ráda Veronika, za poslední tři roky jsem viděl snad všechny,“ přiznala hokejová legenda, na které filmy s bývalou přítelkyní koukal.

Když se dozvěděl, že nový Spider-Man se natáčel v Praze a Liberci, hned zbystřil. „A na Kladně nic? To je divný,“ mračil se Jágr při představě, že mu jen těsně utekla posila v podobě pavoučího muže, který by každého soupeře lapil do svých sítí.

Jaromír se s Kopřivovou rozešel v červnu, od té doby je bez partnerky. Jaký je jeho vysněný protějšek? „Byla doba, kdy jsem koukal na hrnec. Teď už mě zajímá jídlo v něm,“ tvrdí Jágr, že vzhled už pro něj není nejdůležitější.

„Až řeknu mojí, že je hrnec s masem, budu bezdomovec,“ oponoval zvláštnímu přirovnání jeden z diváků živého vysílání, ale Jaromír se nedal. „Hrnec s masem je ideální ženská. Krásná a ještě s dobrou duší,“ smála se »osmašedesátka«.

Tak schválně, zabere na nějakou tahle balicí taktika?

Co také Jágr řekl:

Jaké má cíle s Kladnem?

„99,9 procenta lidí se mi bude smát, ale já jdu s Kladnem vyhrát extraligu.“

Jak skloubit hraní s rolí majitele klubu?

„Nemám čas dělat kraviny. Snažím se využívat každou chvíli, kterou mám. Dokonce i míň jím.“

Přijal by pozvánku do reprezentace?

„Za nároďák bych hrát nešel, momentálně na to nemám. A i kdybych měl, byl by nesmysl se vracet.“

Kdy si pořídí dítě?

„Nejdřív si musím najít partnerku, to je bod číslo jedna. No a pak na to musíme jít postupně: jeden krok, druhý, třetí…“

Odmítla ho někdy nějaká žena?

„Několikrát. Jdeš balit a nevyjde to, normální věc. Prohráls bitvu, ne válku. Nic se neděje, jdeš dál.“