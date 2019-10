S talentovanou módní návrhářkou se už nějakou dobu znají. „Když mi řekla o svém nápadu, dost mě to oslovilo,“ vzpomíná »Efka« a dodává, že se s kampaní, jejímž cílem je vyvolat diskuzi o tom, jak dnes konzumujeme nejen módu, ztotožnila: „Jinak bych do toho nešla. Není to o tom ukazovat, kdo je špatný a kdo dobrý. Ale o diskuzi a vymýšlení nových směrů, kam se můžeme ubírat.“

Přesvědčit olympijskou šampionku, aby se vyfotila »na Evu«, prý nebylo těžké. „Vůbec. Bylo to i o vzájemné důvěře a o tom, že obě víme, o co nám jde. Že to primárně není o té nahotě. Ta je jen nositelem myšlenky,“ vysvětluje Iva Burkertová.

Samková tak po chvilce rozmýšlení kývla a vystoupila daleko ze své komfortní zóny. „Samozřejmě to nebylo focení, na které jsem zvyklá. Ale atmosféra byla v pohodě,“ popisuje. Odvážná fotografie vyvolala velký ohlas, a tak Samková věří, že splní účel, za kterým byla pořízena. A co jí na ni řekli doma? „Že mě podporují ve všem, co dělám a co má smysl. A tohle smysl má.“