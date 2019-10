Lucka vyrazila na těhotenský kurz s kamarádkou Ivetou Vacenovskou, stolní tenistkou. „Je třeba se odměnit a využít břišního stolečku,“ smála se Šafářová a na sítě přidala fotku s dortíkem spočívajícím právě na bříškách budoucích maminek.

A Lucka rovnou potvrdila, že s hokejistou Tomášem Plekancem čeká holčičku. „Myslíte, že bude tenistka? Uvidíme, ale bylo by to hezké,“ culila se při představě, že by její dcerka také v ruce třímala tenisovou raketu.