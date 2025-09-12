Sporťák Kalemba si vzal známou komičku: První slova o svatbě v písku!
Víte, co se stane, když si sportovní komentátor vezme stand up komičku? Ne, to není vtip – v případě Jiřího Kalemby (40) a Kateřiny Haškové (39) se to vážně odehrálo!
Hašková si tak dlouho ve svých humorných vystoupeních dělala legraci z nevěst („To jsou takové ty holky, které mají svatební horečku, říká se tomu bílá nemoc.“), až se sama stala holkou na vdávání. »Ano« si řekli s Kalembou, který 16 let pracoval jako sporťák v České televizi a nyní je šéfredaktorem kanálu Sporty TV, na netradičním místě. Nevěsta přijela k oltáři v písku po Vltavě na loďce. „Máme oba rádi centrum Prahy, beachvolejbal a pláže. Navíc Kateřina tady měla první sólo celovečerní stand up, takže to bylo ideální spojení,“ vysvětlil Kalemba výběr Kayak Beach Baru, který vlastní vodní slalomář Vavřinec Hradilek (38).
Celá rodina
„Byl to dokonalý den, užili jsme si každou minutu,“ řekl Blesku populární komentátor, který má z prvního manželství s Evou dvě děti – celou rodinu pozval na tuhle rozpustilou veselku rovněž. S úsměvem se omlouval se za unavený hlas, který dostal zabrat hlavně při »kalbě« s romskou kapelou Terne Čhave.
„Ušli jsme spolu nějakou cestu a je to čím dál lepší a já jen doufám, že ještě dlouho bude! Miluju tě, srdéčko,“ vyznala se s vážnou tváří komička Kalemba Hašková. Novomanželé se už teď těší na únorové líbánky v písku – jak jinak! – na exotickém ostrově Barbados.