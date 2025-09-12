Startuje světový šampionát atletů v Japonsku: Železná a jiná želízka
Šest let nosí příjmení, které ji předurčuje házet oštěpem, a teď poprvé okusí světový šampionát. Andrea Železná (32) bude pod dohledem manžela Jana Železného (59) hájit české barvy v Tokiu.
Andrea Železná, dříve Drápalová, je jednou z pouhých osmi českých žen. To mužů bude soutěžit sedmnáct. „Beru to jako odměnu za celoroční snažení,“ řekla o cestě do Tokia čerstvá mistryně republiky, pro niž by byl velkým úspěchem už postup z kvalifikace.
Její manžel bude mít na starosti kromě ní i Inda Níradže Čopru (27), což je favorit soutěže oštěpařů. Jedním z jeho konkurentů bude Jakub Vadlejch, který je už na sedmém MS a má z nich stříbro i dva bronzy. V Japonsku budou atleti bojovat o medaile od 13. do 21. září, to podstatné odvysílá ČT sport.
Největší medailové naděje
- Jakub Vadlejch (34), oštěpař
- Jan Štefela (24), výškař
- Amálie Švábíková (25), tyčkařka