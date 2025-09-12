Startuje světový šampionát atletů v Japonsku: Železná a jiná želízka

Oštěpařka Andrea Železná.
Jan a Andrea jsou svoji šest let.
Mezi největší medailové naděje patří také oštěpař Jakub Vadlejch.
Výškař Jan Štefela.
Česká skokanka o tyči Amálie Švábíková na Zlaté tretře 2025
Výškař Jan Štefela.
Česká skokanka o tyči Amálie Švábíková na Zlaté tretře 2025
Mezi největší medailové naděje patří také oštěpař Jakub Vadlejch.
Mezi největší medailové naděje patří také oštěpař Jakub Vadlejch.
Šest let nosí příjmení, které ji předurčuje házet oštěpem, a teď poprvé okusí světový šampionát. Andrea Železná (32) bude pod dohledem manžela Jana Železného (59) hájit české barvy v Tokiu.

Andrea Železná, dříve Drápalová, je jednou z pouhých osmi českých žen. To mužů bude soutěžit sedmnáct. „Beru to jako odměnu za celoroční snažení,“ řekla o cestě do Tokia čerstvá mistryně republiky, pro niž by byl velkým úspěchem už postup z kvalifikace.

Její manžel bude mít na starosti kromě ní i Inda Níradže Čopru (27), což je favorit soutěže oštěpařů. Jedním z jeho konkurentů bude Jakub Vadlejch, který je už na sedmém MS a má z nich stříbro i dva bronzy. V Japonsku budou atleti bojovat o medaile od 13. do 21. září, to podstatné odvysílá ČT sport.

Největší medailové naděje

  • Jakub Vadlejch (34), oštěpař
  • Jan Štefela (24), výškař
  • Amálie Švábíková (25), tyčkařka

