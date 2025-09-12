Předplatné

České Budějovice - Táborsko 1:2. Hosté derby rozhodli v nastavení, Slavia B vyhrála v Jihlavě

České Budějovice porazily rezervu Sparty
Chance Národní Liga
Deváté kolo druhé ligy v pátek odstartovalo čtyřmi zápasy. Fotbalisté Táborska porazili v jihočeském derby České Budějovice 2:1 brankou ve třetí minutě nastavení. Rezerva Slavie porazila Jihlavu 2:0, tři body po výhře 3:1 nad Kroměříží slaví i Prostějov. Příbram v remizovala s Vlašimí bez branek.

Podrobnosti připravujeme.

#TýmZVRPSkóreB
1Táborsko970218:1021
2Baník B852118:817
3Brno751118:716
4Žižkov851212:716
5Slavia B950419:915
6Opava743012:515
7Ústí850317:1215
8Artis741210:1213
9Příbram941411:1513
10Jihlava932410:1011
11Prostějov931510:1310
12Sparta B83056:139
13Č. Budějovice92259:198
14Vlašim91269:155
15Chrudim71249:175
16Kroměříž90097:230
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

