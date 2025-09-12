České Budějovice - Táborsko 1:2. Hosté derby rozhodli v nastavení, Slavia B vyhrála v Jihlavě
Deváté kolo druhé ligy v pátek odstartovalo čtyřmi zápasy. Fotbalisté Táborska porazili v jihočeském derby České Budějovice 2:1 brankou ve třetí minutě nastavení. Rezerva Slavie porazila Jihlavu 2:0, tři body po výhře 3:1 nad Kroměříží slaví i Prostějov. Příbram v remizovala s Vlašimí bez branek.
Podrobnosti připravujeme.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Táborsko
|9
|7
|0
|2
|18:10
|21
|2
Baník B
|8
|5
|2
|1
|18:8
|17
|3
Brno
|7
|5
|1
|1
|18:7
|16
|4
Žižkov
|8
|5
|1
|2
|12:7
|16
|5
Slavia B
|9
|5
|0
|4
|19:9
|15
|6
Opava
|7
|4
|3
|0
|12:5
|15
|7
Ústí
|8
|5
|0
|3
|17:12
|15
|8
Artis
|7
|4
|1
|2
|10:12
|13
|9
Příbram
|9
|4
|1
|4
|11:15
|13
|10
Jihlava
|9
|3
|2
|4
|10:10
|11
|11
Prostějov
|9
|3
|1
|5
|10:13
|10
|12
Sparta B
|8
|3
|0
|5
|6:13
|9
|13
Č. Budějovice
|9
|2
|2
|5
|9:19
|8
|14
Vlašim
|9
|1
|2
|6
|9:15
|5
|15
Chrudim
|7
|1
|2
|4
|9:17
|5
|16
Kroměříž
|9
|0
|0
|9
|7:23
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup