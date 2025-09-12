V extralize se pálí... Jardo, místo řízků fíky!
Extraliga začala gólovou smrští. Střelci se utrhli ze řetězu a v prvním kole nasázeli 47 branek – vůbec nejvíc od sezony 2007/08, kdy dali o jednu více.
A nebýt podivného manévru okolo Jaromíra Jágra (53), mohl padnout i rekord! Jenže kladenský král, který se oproti svým zvyklostem chystal na start základní části celé léto a měl být trumfem pro obměněný kádr Rytířů, v sestavě proti Mladé Boleslavi (1:2) bez podrobného vysvětlení chyběl.
„Těsně před začátkem nám vypadli tři hráči, ale brzy by měli naskočit,“ mlžil kouč Kladna Čermák. Místo puků do brány tak do sebe Jágr ládoval řízky ve skyboxu.
Možná proto, aby nabral sílu na páteční duel ve Vítkovicích. Čím víc zápasů stihne, tím větší pravděpodobnost je, že nakonec padne absolutní gólový rekord sezony – 2321 »fíků« z ročníku 2021/22.