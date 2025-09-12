»Vdova« po hokejistovi Vašíčkovi (†30) u jeho hrobu: Dojemný vzkaz
7. září uplynulo neuvěřitelných 14 let od letecké katastrofy, při které zahynul prakticky celý hokejový tým ruské Jaroslavle. Za ni v tu dobu nastupovali také čeští reprezentanti Josef Vašíček (†30), Karel Rachůnek (†32) a Jan Marek (†31). Tehdejší Pepova partnerka Michaela Lhotáková (dříve Jajtnerová) už má dnes sice jiný život, ale na svou lásku nezapomíná...
Josef Vašíček přišel o život krátce před svými narozeninami, které vždy připadaly na 12. září. Jeho láska Michaela ale tento den stále nosí v srdci a když ji to situace umožňuje, chodí na Pepu zavzpomínat k místu jeho posledního odpočinku. Fotku hokejistova hrobu si pak přidala na sociální sítě. „Posílám ti narozeninovou pusu tam nahoru, čumajzku,“ připsala Lhotáková, která po ztrátě partnera zažívala velkou bolest a musela přestát i majetkové tahanice s jeho rodinou. S odstupem několika let se ale dokázala zase vrátit do života.
Před několika lety se ukázalo, že našla štěstí po boku hokejisty Lukáše Lhotáka, se kterým se jim počátkem letošního roku narodilo druhé společné dítě - syn Adámek, na kterého doma čekal o čtyři roky starší brácha Jakub.
V minulosti si velmi pochvalovala, jak k její dřívější bolesti Lukáš přistupuje. „Na Pepču vzpomínám často, i s Lukym se o něm bavíme a jsem moc ráda, že mu to nevadí,“ přiznala Míša, která svou dřívější lásku stále nosí v srdci.