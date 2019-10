Už už sahali po premiérovém postupu do nejprestižnější klubové soutěže Ligy mistrů. Slavia však nezvládla doma odvetu. „Tohle se může stát jen ve sportu. V prvním zápase jsme u nich na Ukrajině vyhráli. Měli jsme i velkou šanci v závěru a to by na postup stačilo. Stalo se, co se stalo. Poslední roh, a měl být konec zápasu. Dostali jsme gól na 0:1 a přišlo prodloužení, ve kterém jsme dostali další gól,“ povzdechl si Ulich.

Hráči to tehdy hodně pocítili i po finanční stránce. „Brankář Václavík už měl klíč od bytu a podepsanou rezervační smlouvu. Musel to zrušit, protože žádné prémie nebyly,“ prozradil bývalý obránce a rozkryl i jakou odměnu měla kabina za postup dostat.

„Bonus pro klub byl 150 milionů korun a my z toho měli mít 20 procent. Když si to rozpočítáte na jednotlivé hráče, tak to byla slušná suma,“ uvedl Ulich. Šlo tak skoro o dva miliony korun na hlavu. Finanční nouzí ale fotbalista netrpí ani po konci kariéry. Začal podnikat a živí se ve velkém ve výrobě a prodeji klik. „Ročně prodáme přes sto tisíc klik do celého světa,“ pochlubil se.