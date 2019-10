Pohodový život se jí obrátil naruby! Choť exreprezentačního střelce Albionu Jamieho Vardyho (32) začala nenávidět celá fotbalová Anglie. Na těhotnou ženušku snajpra Leicesteru totiž praskl obří skandál. Manželka útočníka Wayna Rooneyho (33) ji nařkla, že na ni práskala »drby«!

„Na Instagramu jsem si zablokovala všechny přátele kromě jednoho a zveřejňovala vymyšlené příběhy. Ty samé věci se pak objevovaly v novinách! Přitom je viděl jediný člověk: Rebekah!“ šokovala Coleen a rozpoutala spor.

Britská modelka, jež si zrovna užívala na dovolené, s tím ale prý nemá nic společného! „Někdo se naboural do mého účtu. Stačilo mi zavolat a mohly jsme si to vyříkat. Zklamala jsi mě!“ čílila se Rebekah a vytočila číslo dnes už bývalé kamarádky.

„Řekla jsem jí: Co jsi to udělala? Pošpinila jsi mě na veřejnosti, teď mě celý svět nenávidí. Myslela jsem, že jsme kámošky“ líčí Rebekah. „A Coleen mi řekla: Já tě taky měla ráda. Je to jako hádat se s holubem. Můžeš říkat pravdu a je to špatně, stejně skončíš s pos*anou hlavou.“

Tím to ale neskončilo. Vardyové začaly chodit nenávistné vzkazy, někteří brzy pětinásobné matce vyhrožují! „Doufám, že tvoje dítě umře, dě*ko!“ stálo v jedné ze zpráv. To už zpozorněla i policie a vyslala auto do panství Vardyových.

A přestože nic neodhalila, »donašečka« Rebekah stejně nemůže být v klidu...