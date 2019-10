Mezi osmi sty pozvanými hosty byli i olympijský vítěz z Nagana Jaromír Jágr, fotbalový mistr Evropy z roku 1976 Antonín Panenka či dvojnásobný daviscupový šampion Radek Štěpánek. Právě jeho rozlučku s kariérou v O2 Areně si před rokem Gott coby velký tenisový fanoušek nemohl nechat ujít. Vášnivě tam oslavoval každou povedenou výměnu. Byla to také poslední sportovní akce, na níž se objevil.

»Štěpec« se přišel se zpěvákem rozloučit po boku své půvabné manželky a bývalé sedmé hráčky žebříčku WTA Nicole Vaidišové. Naopak Jágr s Panenkou dorazili na Hradčany sami a na první pohled bylo patrné, jak moc hluboce je smrt krále české populární hudby zasáhla.

„V Karlovi Gottovi mám velký vzor. Také s každým prohodí pár vět, s každým se vyfotí. Ví, že aby mu lidi fandili, tak je k tomu potřebuje a já se taky snažím být takový,“ řekl už před časem velikán fotbalových Bohemians Panenka, proč choval ke zpěvákovi takovou úctu!

A pouze slova uznání měl k mistrovi také Jágr. „V souvislosti s ním všichni pokaždé zmiňovali slova o gentlemanství, pokoře, pracovitosti. To se všeobecně ví a uznává,“ napsal v prohlášení na Facebooku krátce po Gottově smrti Jaromír. „ Já k tomu dodávám, že není moc lidí na světě a o to méně u nás, kteří se snaží přijít na smysl života. Na důvod, proč jsme tady, co tu děláme. Jaký to má celé smysl,“ napsal na sociálních sítích dvojnásobný vítěz Stanley Cupu.