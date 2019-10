Karel Gott (†80) moc nesportoval, ale fandil! Komu se klaněl?

Zpěvák Karel Gott měl ke sportovcům mimořádně vřelý vztah • FOTO: Koláž VIPsport Sám žádný velký sportovec nebyl, ale cítil se mezi nimi jako ryba ve vodě. Karel Gott (†80) uznával všechny, kteří něco dokázali. Kteří dřeli do úmoru a ohromili svět svými výkony. A tak nebylo divu, že se potkával s hokejisty, fotbalisty, tenisty, atlety a dalšími sportovci. Uznával bojové sporty a sám tak trochu koketoval se starým uměním. Uměním šachu. „Kdysi jsem také sportoval. Nevěřili byste, jak mě často po několika partiích šachu bolela hlava,“ odpověděl před lety na jednu z otázek svých fanoušků. Jeho největším sportovním výkonem pak bylo plavání. Zejména v mořských vlnách. „Moře má své kouzlo a blahodárně působí na hlasivky,“ smál se umělec, jehož výkony na jevišti mnohdy předčily ligové fotbalisty...

Salátová mísa Před ostřížím zrakem Zlatého slavíka vybojovali po 32 letech Davis Cup. Tahouny byli v roce 2012 Tomáš Berdych s Radkem Štěpánkem. Karel Gott byl vášnivý tenisový fanoušek • Foto Mária Rušinová

Hokejka od Dominátora S hokejovým gólmanem Dominikem Haškem (50) se znali roky. Už po Naganu 1998 brankář Mistra obdaroval. A zpěvák mu to v roce 2010 oplatil písní. „I v tom nabitém programu jsem chtěl a musel přijet. Už jen proto, že mi před lety Dominik věnoval hokejku z Nagana. To je dodnes jeden z klenotů mé sbírky artefaktů od lidí, kterých si vážím,“ vyznal se Gott poté, co Dominátor vyhrál s Pardubicemi titul. Pardubické oslavy - Dominik Hašek a Karel Gott • Foto Jaroslav Legner (Sport)

Surfař Dovolená na Kanárských ostrovech udělala ze Slavíka surfaře. Na svém prkně tančil na vlnách. Takhle uměl Gott řádit ve vlnách. • Foto Foto: archiv Blesku

To je bodlo, Mistře Blízko měl božský Karel i k fotbalu. Sice nelítal za balonem, ale parádním bodlem, až létaly lakýrky, zvládal výkopy za AMFORU. A zpíval čutálistům při vyhlašování ankety Fotbalista roku. A třeba brankáři Petru Čechovi předal v roce 2009 korunku vládce zelených trávníků. Jestli něco Karel Gott kromě zpívání uměl, bylo to rozehrávání čestných výkopů. Občas mu u toho uletěla i lakýrka • Foto ABL

Pardubické sliby „Když mi přijede fandit Karel Gott, tak zase pojedu,“ prohlásil žokej Josef Váňa v roce 2011 poté, co vyhrál svou osmou Velkou pardubickou. „Tím mě dojal. On je pro mě symbol chlapa bojovníka. Chce vítězit bez ohledu na věk. Pokud mi to vyjde, rád dorazím,“ slíbil Gott. Bohužel, kvůli koncertům mu to nikdy nevyšlo. Roky si fandili na dálku. Sešli se při premiéře filmu o Váňovi a měli jeden pro druhého jen slova obdivu. Žokej Josef Váňa po boku Karla Gotta a Decent Fellowa, vítěze »Velké« z roku 2006. • Foto Aha! – Mária Rušinová

Milovaná Plzeň Plzeňská hokejová legenda Martin Straka (43) Mistra obdivoval. I pro něj, skvělého hráče, bylo ctí, že se s ním vyfotil na kalendář. A zpěvák pak hnal plzeňské hochy za extraligovým titulem 2013. „Jsem z Plzně, komu bych měl fandit?“ usmál se tehdy na »Stráču« Mistr Karel Gott si vyměnil roli s Martinem Strakou. Legendární Stračena se chopil mikrofonu, fenomenální zpěvák hokejky. • Foto www.hosidekujem.cz

Komplimenty s Jágrem „Jestli je někdo mistr všech mistrů, tak jste to vy, Jaromíre! Od vašeho včerejšího výkonu už všude chodím jenom v dresu od vás,“ vyznal se Gott poté, co na MS v Praze 2015 pomohl Jágr 2 góly ve čtvrtfinále vyřadit Finsko (5:3). Sám »Džegr« složil poklonu Slavíkovi už v roce 2006. „Je to můj idol, od něj se mám co učit. Má těch slavíků víc než já hokejek,“ prohlásil po zisku sedmé trofeje. Tu osmou o rok později mu předával sám Gott. Karel Gott třese rukou Jaromíru Jágrovi na Zlaté hokejce 2007 • Foto Jaroslav Legner (Sport)