Velká pardubická: Váňa myslel, že ho trefí: Theo je miláček manželky. V syndikátu jsou fanatici | iSport.cz

Theophila má u vás pronajatého syndikát DK iSport, který má přes stovku členů. Jaké to je, vyhrát pro tolik majitelů?

„Já tohle zažil několikrát na západ od našich hranic. Na dostihy tam jezdily za koněm tři autobusy. A když vyhrál, viděl jsem, jak to ti lidé umí roztočit. Byla to úžasná podívaná. Inspirace přišla odtud. Škoda že takových syndikátů u nás není víc, protože tahle myšlenka, že nemusíš být extra bohatý člověk a můžeš vlastnit dostihového koně, je výborná. A můžeš si užít tuhle radost. Přeju spolku, jsou to fanatici. Přijedou k nám několikrát do roka se podívat do stájí, je to vždycky emotivní a pěkné. Jsem rád, že se to povedlo.“

Co jste prožíval vy?

„To je těžko popsatelný. Samozřejmě, teď už emoce trošičku opadly, ale ty dvě tři minuty hned po vítězství jsem myslel, že mě trefí.“

Věřil jste, že Theophilos dlouhý finiš ustojí? Přece jenom, Velkou šel poprvé.

„Povedlo se to díky tomuhle chlapovi, co na něm seděl! (plácá po zádech Josefa Bartoše) Pepča jezdil rovinové dostihy. Ti angličtí a francouzští kluci jsou sice taky vyježdění, třeba Garner pro nás jezdil v Itálii. Jsou dobří. Jsem rád, že Pepča ukázal, že v Čechách je na překážkách nejlepší.“

Už před dostihem jste říkal, že Theophilos je na tom výborně. Hodně jste mu věřil?

„Já jsem mu dával velké šance, protože jsem na něm seděl poslední dva měsíce v tréninku. Vím o něm od té doby, kdy jsem ho kupoval, že bude super vytrvalec. Má na to papír. Ale, bohužel, ho trošičku brzdí ta jeho hlavička. Jsem rád, že se to povedlo. Snad to bude ponaučení do dalších let, že vymýšlet a zlobit před dostihem už nebude. Že se neunaví předtím, než jde na start.“

Bylo složité domluvit, aby Theophilos nemusel s číslem jedna na přehlídku jako první, že jste ho „schovali“ za Zarifa, aby byl klidnější?

„Nebylo to složitý. Každý účastník dostihového provozu by měl udělat vše pro to, aby kůň měl co nejklidnější průběh před dostihem. Nebyl problém se domluvit se startérem, nebyl problém se domluvit s předsedou dostihové komise, i s tajemníkem.“

Jaká tedy byla cesta Theophila k vítězství?

„No, skoro čtyřletá. První dostih, co tady běžel pod majetkem syndikátu, shodil učně Patrika Boekhouta v paddocku. Začátky s ním byly opravdu veselé. Velký dík patří paní Váňové, je to její miláček. Když přijde do stáje a promluví, tak kůň začne řehtat. Mají takový psychický vztah, že ona i přitom vodění před dostihem na něj přesune nějaké fluidum. A kůň už je schopný to zvládnout.“

Co myslíte, koupí teď syndikát dalšího koně?

„Tak to bychom asi museli vyhrát ještě jednu Velkou.“ (usmívá se)

