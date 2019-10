Italský brankář skákal do vln radostně jako malý chlapec • Profimedia.cz

Gianluigi Buffon se zatím do brány PSG postavil pouze třikrát • Profimedia

Buffon se bude do sestavy obtížně dostávat přes Francouze Areolu • Profimedia

Gianluigi Buffon se po ročním angažmá v Paris St. Germain vrací do Juventusu, s nímž během 17 let vybojoval devět ligových titulů. • Juventus FC

Za svoji předlouhou kariéru v bráně zažil ledacos. Gianluigi Buffon (41) získal trofeje, obdiv fanoušků, miliony na konto, ale sláva mu přinesla i deprese. Slavný brankář teď na web The Players Tribune napsal upřímný vzkaz sám sobě.

Bylo mu pouhých 17 let, když se poprvé postavil do branky Parmy v Serii A. „Myslel sis, že znáš celý svět. Ale pravda je, že znáš ho*no,“ napsal Buffon a pokračoval dobře míněnými radami pro sebe.

„Zapřísahám tě, nemoč na kolo policejního auta! Nepřijde to vtipné policistům ani klubu, a ty riskuješ všechno,“ napsal gólman turínského Juventusu, který si v roce 2011 vzal českou modelku Alenu Šeredovou, avšak později se s ní rozvedl.

O dost dříve, někdy kolem 26. roku života, bojoval Buffon snad s nejtěžším protivníkem své kariéry: depresemi. Třásly se mu nohy, nemohl vstát z postele, řídit nebo trénovat. Celé to trvalo sedm měsíců. „Jsi stejný jako všichni ostatní. Pravá odvaha je přiznat slabost a nestydět se za to,“ vysvětluje nejlepší italský gólman posledních let, co ho zachránilo.