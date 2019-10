V čem český fotbal zaostává? Analytik popsal nedostatky a aspekt rychlosti | iSport.cz

Bitva s Anglií vyšla, Severní Irsko ale zase nachystalo facku. Ač výsledky mohou čas od času přijít, v dlouhodobém hledisku český fotbal za tím světovým zaostává a často vypadá jako ze zpomaleného filmu. Proč tomu tak je? „Protože jsme zaspali dobu,“ říká Václav Uzlík, datový analytik, který umí obrovský rychlostní rozdíl mezi oběma světy popsat přesnými čísly. Vystudoval politickou ekonomii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, ale zvítězila u něj fotbalová vášeň. Jako hráč to dotáhl do áčka pražské Dukly. Nyní se na oblíbenou hru dívá coby analytik. Pracuje ve společnosti, která pomocí GPS systému měří data v různých zemích. Václav Uzlík tedy může porovnávat nikoli na základě dojmů a pocitů, ale objektivních dat.

Je česká liga v mezinárodním zrcadle dostatečně rychlá?

„Není. Česká liga má problém. Skladba kádru většině mužstev neumožňuje hrát rychlý fotbal. Mají v sestavách hráče, kteří nejsou rychlostně vybavení. Jsou pro současný fotbal pomalí.“

O kolik zaostávají za světem?

„Než na to odpovím, je třeba předeslat, že objektivně porovnávat můžete jedině tehdy, pokud máte k dispozici relevantní data. Jinak je to zavádějící. Systémů, kterými se měří výkony hráčů, je totiž několik a z každého padají jiná data, protože jsou jinak nastavené a jinak přesné. Proto porovnávat hodnoty naměřené různými systémy je neobjektivní. Z dat pořízených naším systémem ale mohu porovnat hráče v české lize s těmi v Premier League.“

Pojďme do toho.

„Rychlost 30 km/h je v Premier League brána v podstatě jako vstupní brána. Pokud fotbalista není alespoň mírně nad touto hranicí, nemá šanci na angažmá v klubech anglické nejvyšší soutěže. A to ještě jen u některých postů, které jsou milosrdnější k rychlostním parametrům, třeba pozice šestky a osmičky. Výjimek typu Harry Kane s rychlostí 29 km/hod rychle ubývá. A pokud se hra bude vyvíjet stejným směrem jako posledních patnáct let, za rok, za dva, už bude vstupní brána do Premier League na úrovni 31 km/h a výše. Ostatně týmové průměry anglických prvoligových mužstev jsou na této hranici většinou už dnes.“

Jak je tomu u nás?

„Českou ligu hraje velká skupina hráčů s maximální rychlostí kolem 28-29 km/h. Logicky tedy česká mužstva nemohou hrát tak rychlý fotbal, jak moderní trendy vyžadují.“

To jsou hodně rozevřené nůžky.

„A to ještě nemluvíme o skupině top hráčů, která má v Premier League maximální rychlost přes 35 km/h. Když se kouknete na seznam 25 nejrychlejších hráčů v anglické elitní soutěži, 18 z nich jsou hvězdy světového formátu. Z toho se dá snadno odvodit, že samotná rychlost nemůže zaručit, že z hráče bude hvězda. Ale obráceně to platí téměř stoprocentně: v současném fotbale nemůžete být top hvězda, pokud nemáte rychlost.“

Už jste naznačil, že nároky na jednotlivé posty se liší. Jak konkrétně?

„V Premier League jsou požadavky na každý post specifikované. Například hrotový útočník, který nedosahuje 32-33 km/h, je jen těžko konkurenceschopný. Rozdíly mezi jednotlivými posty jsou v četnosti sprintů i v jejich délce. Defenzivní záložník si vystačí s 250 metry ve sprintu za zápas. Ve stejném zápase stráví křídlo ve sprintu téměř kilometr. To znamená čtyřnásobek. Ale zatímco střední záložník bude sprintovat s průměrnou délkou tři čtyři metry, křídlo podstoupí častěji dvacetimetrové sprinty.“

Jak tomu je v Česku?

„V české lize nadprůměrné křídlo naběhá za utkání kolem 400 metrů ve sprintu.