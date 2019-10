A pánové z ní jsou paf. Ve středu byla v Lucemburku přitažlivá dvojnásobně. Ke své kráse totiž přidala i sportovní um. Misaku Doiovou ukamenovala jednadvaceti esy.

Bum, bum, Japonka si v souboji dvou dřívějších turnajových vítězek mohla krk ukroutit, jaké bomby kolem ní létaly. Ne nadarmo ji v letošní sezoně patří 8. místo v tabulce žen s nejvíce nastřílenými esy (258) Až ji musel přijít ukonejšit trenér Christian Zahalka.

