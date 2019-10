Nejen Bader. Procházka o možném soupeři: Ve hře je i zápas se vzorem | iSport.cz

Souboje zápasníků organizací RIZIN a Bellator se uskuteční, to je jasné. Kdo se ale na konci roku postaví v Japonsku českému samurajovi Jiřímu Procházkovi zůstává otázkou. Nejčastěji se skloňuje jméno dvojnásobného šampiona Bellatoru, Američana Ryana Badera. Možností je však více. „Jednalo se o mém vzoru z dřívějších let Lyotu Machidovi, ale mluví se o více lidech,“ prozradil bojovník z Hoštěradic pro iSport.cz.

Souboj šampionů láká. Existuje jen velmi málo fanoušků bojových sportů, kteří by si nepřáli vidět nejúspěšnějšího českého bojovníka Jiřího Procházku poměřit síly s králem dvou divizí Bellatoru Ryanem Baderem. Vzhledem k tomu, že se oba borci nepřímo vyzývají i na sociálních sítích, duel by dával smysl. Sestavování zápasů v MMA ale občas překvapí, jedna možnost tak nikdy nestačí. Kdo by tedy mohl být dalším soupeřem Procházky? Legenda.

„Jednalo se o mém vzoru z dřívějších let Lyotu Machidovi, ale mluví se o více lidech. RIZIN mě chce postavit proti někomu z Bellatoru,“ prozradil urostlý Čech plány organizace, v jejíž stáji mu chybí odbojovat poslední duel před jednáním o nové smlouvě.

„Je tam třeba ještě Vadim Němkov, jenže toho jsme odmítli, protože jsem ho kdysi porazil. Takže Bader, možná Machida, o těch dalších nechci ani moc přemýšlet, ale už teď jsem připraven,“ vylučuje sedmadvacetiletý Procházka sebevědomě možnost odvety se stejně starým Rusem.

Brazilec Lyoto Machida je dalším veteránem nejkomplexnějšího bojového sportu, s kterým by se český bijec utkal. V UFC odzápasil úctyhodných dvacet čtyři soubojů, šestnáctkrát vyhrál, v roce 2009 se dokonce stal šampionem nejslavnější ligy v polotěžké váze. Poměřil síly například s Jonem Jonesem, Yoelem Romerem nebo právě Ryanem Baderem, kterého porazil. Procházka se kdysi „Drakem“, jak si Machida nechává přezdívat, inspiroval. Fascinoval ho pohyb, jimž Brazilec v oktagonu vládne.

Nutno však dodat, že přes všechny úspěchy má veterán UFC to nejlepší za sebou, v květnu oslavil jedenačtyřicáté narozeniny, terčem číslo jedna tak zůstává o pět let mladší Bader, na kterého si český šampion věří.

„Je výborný v postoji, má dobré, rychlé, přesné výpady. Navíc disponuje skvělým wrestlingem, je opravdu silný, ale probíhalo by to jednoduše. Vítězství!“ předpovídá Procházka úspěch. „Přesný úder, kop, tomu věřím a za tím si půjdu,“ specifikuje způsob, jakým má v plánu obrovského triumfu dosáhnout.