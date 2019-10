Další divočina kolem Rolinka. GM Pardubic zveřejnil soukromou zprávu | iSport.cz

Nejvyšší představitel pardubického hokeje se rozhodl ohradit proti videu, které zveřejnil Tomáš Rolinek na Facebooku své manželky. Hráč tam mluví o tom, že s ním nikdo nemluvil, cítil se jak páté kolo u vozu a nevěděl, na čem je. Generální ředitel klubu Martin Sýkora vyvěsil na svůj Twitter vzkaz, že s bývalým kapitánem komunikoval hodně.

„Udělal jsem maximum v komunikaci mezi trenérem a hráčem, i když jsem to mohl hodit na sportovního manažera. Osobních setkání s Tomášem Rolinkem bylo více. Nikdo ho nevyhodil, ani nechtěl. O jeho místě v sestavě rozhoduje trenér, ne generální manažer. Z jeho videa je mi smutno, protože právě já byl mediátorem celé situace,“ napsal do svého příspěvku.

Když mu veřejnost nechtěla uvěřit, přiložil důkaz. Zveřejnil soukromou konverzaci s Tomášem Rolinkem. „Ahoj, volal jsi agentovi. Já tě nenatřel, to už vytahuješ slova z vět,“ začíná zpráva bývalého kapitána. A končí: „Ve finále se na tebe nezlobím. Já s tebou jednal fér.“ Na to pak Sýkora reaguje, že lidi to tak ale berou, že za všechno může generální ředitel. „Přitom já se snažil, aby všechno fungovalo,“ přidává.

Celá divoká situace kolem Tomáše Rolinka tak dostala další rozměr. Na začátku byly neshody s trenérem Ladislavem Lubinou. Klub kapitána následně vynechal po dvou zápasech z nominace na utkání v Litvínově. Následně se představitelé Dynama nemohli shodnout, jestli je Rolinek zraněný, nebo nehraje, protože má problémy s trenérem. Hráč pak natočil první video v režii klubu, kde mluví o tom, že „spory jsou všude,“ ale že je momentálně zraněný.

Ve středu odpoledne ale ukončil s klubem smlouvu a natočil druhé video, které zveřejnil na Facebooku své ženy. „Od trenéra jsem se dozvěděl, že prý zbrojím proti němu, že schválně prohráváme, že chci odstřelit trenéra. S tím jsem já hrubě nesouhlasil a odmítl jsem pod trenérem trénovat a hrát,“ říká v něm mimo jiné.

Čekal, že po konci Ladislava Lubiny v Pardubicích dostane šanci v sestavě. Ale znovu nefiguroval v nominaci. „V nedělním utkání proti Kladnu jsem nebyl v sestavě, v pondělí jsem opět nebyl v sestavě, byl jsem v páté lajně. Takže ty nervy... Už jsem toho měl samozřejmě dost. Požádal jsem tedy vedení, ať mi rozváže kontrakt, protože za tu dobu mi nikdo nic nevysvětlil. Nikdo se se mnou nebavil kromě toho jednoho rozhovoru, který jsem inicioval,“ zmínil ve svém videu.

Generální ředitel Pardubic chtěl situaci za sebe vysvětlit. Vzal to přes své oblíbené sociální sítě, kde poprvé v historii extraligy zveřejnil funkcionář svoji soukromou konverzaci s hokejistou. Další příležitost k vysvětlování měl mít včera podvečer, kdy byla v plánu schůzka mezi ním, Tomášem Rolinkem a zástupci fanoušků z kotle. S ostatními fans se Sýkora chce sejít ve středu od 18 hodin.