Hospodský z Okresního přeboru vzpomíná na Trojana: Kazil jsem mu natáčení!

Je to už deset let, co byl natočen legendární seriál Okresní přebor z fotbalového prostředí na venkově. Hlášky za tu dobu zlidověly, ale herci nejraději vzpomínají na vtipné momenty před kamerou. Například na natáčení dílu s Ivanem Trojanem, který hrál neoblíbeného trenéra Bóžu Zenkla.

Právě Nečas jako hospodský Matějka mu během dialogu říkal, že už ho nechce u svého fotbalového klubu a kouče vyhodil. Ten se mu následně u stolu rozbrečel.

„Byla to pro mě velká zkouška. Měl jsem asi hodinový záchvat smíchu. To se nedalo. Když se rozbrečel, vyplivl jsem na něj smíchy sliny. Takhle to bylo pořád dokola,“ vyprávěl Nečas. Trojan už z toho byl nervózní a povzbuzoval kolegu, aby záchvaty smíchu překonal.

„Abych se uklidnil, šel jsem běhat ven na hřiště, ale furt jsem se během toho smál. Když jsem se vrátil na natáčení, tak se to vůbec nezlepšilo,“ řekl Nečas, který svým smíchem nakazil další herce. „Luděk Sobota už tam krčil držku a Leoš Noha taky. Pro mě ten den skončil.“