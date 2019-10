Maminka z OKTAGON výzvy: Když se něco stane, o dceru bude postaráno!

„Ze začátku jsem měla hrozně smíšené pocity. Nemám ráda, když mi něco nejde, a tohle mi extrémně nešlo. Vše se ale zlomilo po zápase se Sandrou Maškovou ve Výzvě (prohrála na body). Když jsem po 15 minutách vyšla z klece, pochopila jsem, že ten sport miluju.“

Co vám dalo účinkování v OKTAGON Výzvě?

„Šlo o velký zlom na mé cestě k MMA. Nějakým způsobem to bylo ulehčení díky pozornosti lidí a nabraným zkušenostem. Jedná se o takovou vstupní bránu. Odnesla jsem si z reality show jen pozitiva.“

Je pro vás těžké skloubit roli matky a zápasnice?

„Když byla dcerka maličká, bylo to lehčí. Kam jsem ji dala, tam byla. Ale nyní, jak roste, vyžaduje hodně pozornosti a péče, i když je jinak velmi samostatná. Nemyslím jen na sebe, ale také na ni. Co bude jíst a jaký bude mít program. Chodí však do školky a dost mi pomáhá máma nebo její táta. Na druhou stranu přišly také dny, kdy jsem si ji musela vzít na trénink.“

Bojové sporty jsou občas rizikové. Nebojíte se, co by s vaší dcerou bylo, kdyby se vám něco stalo?

„Absolutně ne, ani jednou mě to nenapadlo. Bojové sporty jsem nikdy nedělala s tím, že se mi něco stane. A když to řeknu škaredě, i kdyby se mi něco stalo, o malou bude postaráno. Ale takový blok jsem nikdy neměla. My bojovníci jsme připraveni, že při zápasech nám mohou odkopnout hlavu, ale možná právě proto jsme pevnější.“

Viděla dcera nějaký váš zápas?

„Minimálně na internetu koukala na hodně mých soubojů. A naživo? Poprvé duel prospala, jelikož měla jen pět a půl měsíce. Na tribuně jsem ji ještě předtím nakojila, dala do kočárku a šla zápasit.“

Prý nejíte maso. Vedete k tomu i dceru?

„Jsem pět let vegetariánka, půl roku jsem zkoušela být i vegankou. Pak jsem ale otěhotněla a chtěla, aby malá jedla domácí vajíčka, sýry a podobně. Dcera stejně jako já maso nejí. Vidím na sobě, že není důvod, a dokážu ho kvalitně nahradit.“

Pomáhá vám vegetariánství při zápasení?

„Po fyzické stránce jsem velmi spokojená. Maso jsem nikdy ráda neměla. V životě jsem neochutnala tatarák, obcházely mě i steaky. Když už jsem si něco dala, tak jen občas rybu. Maso mi vůbec nechybí a myslím si, že jsem momentálně v mnohem lepší formě než před šesti sedmi lety.“

Minulý týden došlo k vážné nehodě na dálnici, při níž se zranily všechny tři vaše parťačky z týmu ve Výzvě. Jak jste reagovala, když jste se to dozvěděla?

„Byl to velký šok, protože jsem do Prahy jela den před autogramiádou a odjížděla o den později, abych si udělala výlet. S babami jsme se v neděli vpodvečer rozloučily a já se šla projít. Mezitím se mi vybil telefon, a když jsem došla do bytu, volal mi Ondra Novotný (promotér OKTAGONU). Ptal se, jestli jsem v pořádku, že holky měly těžkou havárku. V tu chvíli jsem měla strašné pocity, protože je beru jako sestry.“

Dá se říct, že jste měla štěstí v neštěstí…

„Je to možné. Ony z toho naštěstí vyvázly v rámci možností celkem dobře. Hlavní je, že jsou naživu a jen polámané. Když jsem viděla video, už tady nemusely být…“

Mluvila jste s nimi?

„Ano, ještě ten den, pouze Nikoletě (Domorákové) nezvonil mobil. Ještě večer jsem jim psala a od té doby se jich každý den ptám, jak se jim daří.“