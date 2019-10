České fotbalové hvězdy mají jasno: Slavia s Barcelonou neprohraje!

Před pár lety by to nikoho ani nenapadlo. Fotbalisté Slavie ve středu v Edenu nastoupí v Lize mistrů proti legendární Barceloně s fenomenálním útočníkem Lionelem Messim. Na vítězství českého týmu by si před časem vsadil snad jen blázen. Nyní je ale situace úplně jiná. Dokonce i fotbalové osobnosti věří, že se v Edenu odehraje velké překvapení.