Další krize? Nevěrný fotbalista Rooney je se syny na dovolené. Bez manželky!

Rodinka vyrazila do Karibiku i se synem Kitou. • Profimedia

To je ale horko. Alkoholem posilněná Coleen Rooneyová dává na obdiv svoje bujaré poprsí • Profimedia.cz

Jaký si to uděláš, takový to máš. Fotbalista Wayne Rooney se poslední roky ukazuje jako nedokonalý manžel. Vždyť počet jeho milenek, o kterých se ví, nespočítáte na prstech jedné ruky. Možná i proto s ním není manželka Coleen na dovolené na Barbadosu. A to má navíc slavný útočník nyní 34 narozeniny.