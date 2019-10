Jágrova neteř Pavlína se podělila o intimní fotky: Jaké miluje spodní prádlo?

Pavlína ukázala sé nové tetování. A nejen to. • instagram.com

Blogerka Pavlína Jágrová se nebojí odvážných fotek. Co na to asi říká strýček Jaromír? • koláž iSport

Je to známá česká influencerka a nyní i DJka. Neteř Jaromíra Jágra půvabná Pavlína se ráda nechává fotit nejen v různém oblečení, ale dokonce i ve spodním prádle.

Instagram zásobuje sexy snímky. Jágrová se dokonce pro jednu módní značku nechala nafotit ve spodním prádle. „Snad vás ještě mé fotky neomrzely, ale povedlo se jich více, takže si je sem chci všechny přidat a podělit se s vámi o ně. Tahle už je předposlední, slibuju,“ psala k fotce ve spodním prádle Pavlína.

Právě na téma tohoto intimního oblečení se pěkně rozpovídala. „Ráda se někdy cítím pohodlně, někdy zase víc svůdně. Nejradši mám přesně takové prádlo, jaké děláte vy. Některé kousky jsou sexy, ale zároveň dobře ušité, takže mě nikde nic netlačí a můžu ho nosit běžně přes den,“ uvedla pro paonlabel.com.

A to nebylo vše, s čím se ještě svěřila. „U spodního prádla zbožňuju průsvitné materiály a krajky. Krajkových podprsenek mám hodně a takhle krásnou průsvitnou jsem ješte nikde neviděla. Co se týče barvy, hodně jsem zvažovala černou, protože se oblékám v podstatě jen do ní. Chtěla jsem ale zkusit něco nového, tak jsem se rozhodla pro červenou,“ dodala sexy Jágrová.

