Pastrňák exkluzivně: 50 gólů mě láká! Sesadí Ovečkina? A co Boston v Praze? | iSport.cz

Lídr bodování v NHL? Nejlepší střelec? O kom se nejvíce mluví? Jediné jméno: David Pastrňák. Třiadvacetiletý útočník Bostonu se gólově prosadil i naposledy proti San Jose při výhře 5:1 a bodoval už desetkrát v řadě. „Co na to říct? Jo, daří se mi,“ usmívá se hokejový kanonýr v rozhovoru pro iSport Premium, v němž přiznává, že ho láká magická meta padesáti gólů. Když mu vydrží zdraví, mohla by padnout. Mluví i o tom, jak ho láká zahrát si v Praze za rok.

Během sezony si na interview mimo arénu příliš nepotrpí. Zvlášť po telefonu. Při své sportovní hyperaktivitě, snaze odvádět hokeji maximum a regeneraci už nezbývá moc času. Pro deník Sport udělal výjimku. „Ale bude to rychlý, viď? Pojď na pár svižných otázek. Rychle, jdeme na to,“ říkal „Pasta“ po rozbruslení před utkáním proti Sharks.

V něm dal už dvanáctý gól v sezoně. A jeho aktuální bilance? Dvanáct zápasů, 24 bodů (12 + 12). Chtěl svižný rychlý rozhovor. Přesně ve stylu jeho hry. Rychlost se při ní kloubí s efektivitou. A co víc, jeho hra náramně baví.

Nejste až sám překvapený, jak se vám daří?

„Jo, je pravda, že trošku překvapený jsem!“ (usměje se)

Čím to je?

„Šlape nám to jako týmu. A ono to takhle funguje ve sportu. Když to jde mužstvu, je to jednodušší i pro jednotlivce. Dostáváme se více do šancí. I já. Prostě to tam padá. Co víc k tomu říct? Sám nevím.“

Zkuste něco vypíchnout.

„Možná je to v tom, že když se dostanu do šance, většinou ji proměním. Tedy hlavně abych to nezakřiknul. Snad to bude pokračovat.“

Vaše sebevědomí bylo vidět i při nedávném gólu mezi nohama.

„To je přesně, o čem mluvím. Když si člověk věří, zkusí i věc, o kterou by se jinak ani nepokusil. Naštěstí to vyšlo. Potom jsou utkání, kdy vám to tolik nejde a vůbec vás nenapadne se o něco takového pokusit. Teď se cítím dobře. Navíc jsem zdravý, což je to nejdůležitější. Radši to musím zaklepat.“