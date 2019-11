Ester kráčí do soukromého tryskáče • Instagram

Let z Austrálie trval Berdychovým zhruba 15 hodin. • Instagram

Ester vrátila Tomášovi vzkaz. Myslela na něho, tak si ho namalovala do písku. • Instagram

Tomáše Berdycha na reklamní akci do Milána doprovodila jeho manželka Ester • Instagram.com

Ester Berdychová to v USA rozbalila, opalovala se nahoře bez! • instagram.com

To je ale provokatérka! Krásná Ester Berdychová odhodila podprsenku • Instagram

Rodiče Tomáše Berdycha Martin a Hanka se už chystají do Londýna, kde se jejich syn Tomáše deifinitnvě rozloučí s bohatou tenisovou kariérou • Koláž VIPsport

Nemohou u toho chybět, pompézní rozlučku s kariérou Tomáše Berdycha na Turnaji mistrů v Londýně si samozřejmě nenechají ujít jeho rodiče. „Myslím, že to bude v sobotu parádní tečka,“ řekl Blesku tenistův táta Martin Berdych (66).

Je symbolické, že sbohem řekne právě v Londýně?

„Určitě, hrál tam opakovaně dobře. Zapomenout nemůžu na wimbledonské finále v roce 2010, byli jsme tu se ženou na olympiádě, Turnaj mistrů hrál šestkrát.“

Až naposledy zamává fanouškům, bude vám smutno?

„Myslím, že můžu mluvit i za manželku, bude to pocit výborný. Tomovi je 34, už by to po vleklých problémech se zády nic až tak slavného nebylo. Jsme moc rádi, že se takto rozhodl.“

Jak se na rozlučku chystáte?

„No, bude to sláva! Chtěl jsem to pojmout společensky ležérně, ovšem Berďa junior se důrazně ozval. Takže beru nejlepší tmavý oblek a Hanka krásné světlé šaty.“

A nějaký dárek povezete?

„Ne, tam přece budeme dárkem my dva s Hankou. (smích) Ale u nás doma se má v nejlepším slova smyslu opravdu nač těšit. Ale už ani slovo, je to velké překvapení!“