Jestli mi škodí manželství? Naštvaný Nadal odpálil novináře protiotázkou | iSport.cz

„Myslíte to vážně, nebo je to vtip?“ utrhl se na žurnalistu Nadal, hráč známý svým až chorobným zaujetím pro tenis, jenž hraje každý fiftýn, jako by byl jeho poslední. A na téhle vlastnosti si náležitě zakládá.

V Londýně však předvedl nuzné divadlo. Během duelu se Zverevem si nevytvořil jediný brejkbol, svým mocným bekhendem udělal jen 3 vítězné míče a 13 nevynucených chyb.

„Dost mě překvapuje, že se ptáte na takové věci, když jsem s tou dívkou už patnáct let a vedu úplně normální život. A vůbec nic se na tom nemění, když teď nosím prstýnek. Jak dlouho jste vy se svou partnerkou?“ zaútočil na Scanagattu, bývalého ředitele turnaje ATP ve Florencii a známého smíška i provokatéra mezi novináři.

„Letos to bylo třicet let,“ odpověděl sedmdesátiletý Ital. „A co bylo předtím? Možná dřív jste to měl jinak, co? Tak pojďme na otázky ve španělštině a nebavme se o blbostech,“ uzavřel roztržku Nadal.

Třiatřicetiletý tenista si vzal koncem října dlouholetou přítelkyni Franciscu Perellovou, coby ženáč zatím nastoupil na dvou turnajích. V pařížské hale Bercy prošel do semifinále, k němuž však nenastoupil, jelikož si při rozehrávce poranil břišní sval. Na Masters nebyl jeho start jistý, nakonec se však stihl uzdravit a slabý výkon v úvodním vystoupení přičítal nedostatku tréninku.

Tenistova zlobná reakce Scanagattu zaskočila. Tázal se prý jen na to, zda se svatební shon a emoce spojené s důležitým životním krokem nemohly podepsat na Nadalově formě. „Měl by se mi omluvit, protože jsem nebyl nezdvořilý. Můj dotaz byl úplně nevinný,“ prohlásil.