Jak jste se vlastně při vašem angažmá v krakovské Wisle poznali?

„Šel jsem se spoluhráčem na večeři a Daria tam pracovala ve spa a saunách. Přišla i s kamarádkou, kterou můj spoluhráč znal. Za chvíli se zase otočily, že půjdou, tak jsem řekl: To ne, sedněte si k nám.“

Kobra šla po kořisti...

„Daria moc nechtěla, je před cizími hodně stydlivá. Ale mně se hned líbila. Nakonec přisedly.“

Dali jste se dohromady hned, nebo jste si ji musel »vysaunovat«?

„No, nějaký čas jsem pak chodil do sauny snad každý den, úplně snadné to nebylo. Ale stálo to za to.“

Jak spolu mluvíte?

„Polsky. Poláci poznají, že jsem cizí, ale domluvím se dobře. Daria sice umí anglicky, ale přede mnou má problém, protože ji opravuju, což nesnáší. Pokud jde o češtinu, táta mi říká, že mám už přízvuk. Že prý zapomínám česky.“

Jste spolu v Dallasu, kde máte ještě na rok smlouvu. Řešili jste už, kde budete žít potom?

„Počítám, že budeme v Krakově, to je můj druhý domov. Mám tam malý byt, dokud nemáme děti, stačí nám. Ale opravdu doma je pro mě v Kadově, jihočeské vesnici s tři sta obyvateli, odkud pocházím.“

Když jste začátkem roku zamířil do USA, co na to partnerka říkala?

„Úplně šťastná chvilka to pro ni nebyla. Otevřela si v Krakově své studio pro ženský, nehty, řasy, masáže... Dávala do toho všechno, za deset měsíců jsem jí řekl, že půjdeme do Dallasu a musela to zavřít. Já chtěl, aby šla se mnou. A ona naštěstí chtěla také. Přitom věděla, že taky můžu být za půl roku zpátky.“

Přála si to tak?

„Ne, naopak říkala: Udělej všechno pro to, abychom tam byli ty dva roky, na které je smlouva. A já pak skoro nehrál, vypadalo to divoce, čtyři měsíce mě neviděla na hřišti. Ale i díky její podpoře jsem to zvládl a teď bych neměnil, jsme v Dallasu spokojení.“

Jak jste se tam vlastně ocitl? Přece jen je to fotbalová exotika.

„Zavolal mi manažer David Zíka, že Dallas o mě stojí a je ta možnost. Kdo by nechtěl na stará kolena zkusit Ameriku?! Mně se to hned líbilo, jsem docela dobrodruh. Trvale žít bych tam nechtěl, ale je to jiný svět a jsem rád, že si to můžu zkusit.“

Děti s Dariou nemáte, zato jste si pořídili psa. To je také zodpovědnost.

„Buddyho máme od léta, je to menší verze australského vlčáka. Narozený je v Americe, páníčka má Čecha, paní Polku, takže super mix. Cvičím ho a mám z něj radost, i když strážce domu z něj nebude, je přítulný a na všechny hrozně hodný. Občas cvičí on mě, naučil mě trpělivosti, což byla v životě moje nejslabší stránka.“

Berete to i jako přípravu na dítě?

„Ale jo, i když vím, že je to s dítětem hodně jiné. My máme jasno v tom, že bychom děti chtěli. V létě jsme se zasnoubili, příští rok už by mohlo být malé. Jsem jediný z Ondrášků, kdo může udržet náš rod. Ségra má dcerku, strejda dvě dcery. Chybí nějaký kluk Ondrášek, tak na mě docela tlačí...“

Kde bude svatba?

„Určitě v Polsku, už jsme o tom mluvili, sám to tak chci. Protože kdyby byla v Česku, musel bych se o to dost starat. Takhle to nechám na partnerce.“

Máte toho na příští rok dost v plánu. Taky byste si mohl zahrát na EURO.

„Kéž by. Rád všechno stihnu!“