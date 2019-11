Romantika s manželkami i plavba po Temži! Berdych a Štěpánek si užili rozlučku

To je ale provokatérka! Krásná Ester Berdychová odhodila podprsenku • Instagram

Byl to jejich den. Během sobotních klání tenisového Turnaje mistrů v Londýně se oficiálně rozloučil s kariérou Tomáš Berdych a Radek Štěpánek. Na slavnostním ceremoniálu v O2 aréně s sebou měli ty nejbližší.

Udělali si krásný romantický víkend v Londýně. Berdych a Štěpánek měli s sebou krásný doprovod v podobě manželek. Finalista z Wimbledonu 2010 si s manželkou Ester dokonce stihl užít plavbu po řece Temži.

„Štěpec“ s manželkou Nicole přiletěli do Anglie i s dcerkou Stellou a bydleli v centru města přímo u řeky. Rodinka si dopoledne udělala výlet do Westminsterského opatství. Na odpolední slavnostní akci se pak bývalá tenistka pochlubila snímkem, jak v luxusní hale popíjí ve VIP salonku šampaňské. Pro oba české sportovce a jejich nejbližší to byl nezapomenutelný víkend.