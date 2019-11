Konec? Velká úleva, řekl Berdych. Gratulovali Ferrer, Kvitová i Plíšková | iSport.cz

Rozhodnutí o konci tenisové dráhy u Tomáše Berdycha dozrálo hned po letošním chmurném představení na US Open. Po krachu v prvním kole s až 394. tenistou světa, osmnáctiletým americkým studentem Jensonem Brooksbym, nadobro řekl, že za takových podmínek pokračovat nechce. Problém v kyčli a zádech ho nadobro přemohl.

„Byl jsem schopný trénovat, připravit se. Ale pak dorazím na turnaj a po třech gamech se mi problémy zase vrátí. Vyzkoušel jsem všechno, co jsem mohl. Už nemělo smysl pokračovat. Ten pocit, který jsem během posledního zápasu měl, mi to řekl docela jasně,“ popisoval čtyřiatřicetiletý Berdych v Londýně.

Když se vrátil z New Yorku, zrušil účast na turnaji v Petrohradu a prakticky svůj celý tenisový program až do konce sezony. Co cítil? „Byla to velká úleva, vážně. Celou kariéru jsem byl zvyklý prát se o nejvyšší mety a teď musel člověk na krev bojovat, aby vyhrál první zápas turnaje. A nejhorší bylo, že jsem bojoval jen sám se sebou.“

Za největší moment kariéry neoznačil Berdych dva daviscupové tituly, nýbrž wimbledonské finále z roku 2010. Cestou k němu vyřadil Rogera Federera s Novakem Djokovičem, aby v titulovém boji padl hladce ve třech setech proti třetímu gigantovi Rafaelu Nadalovi.

„I když jsem finále prohrál, byl to výjimečný moment,“ vzpomínal Berdych, který prý kariéru končí bez výčitek. „Žádné nemám, protože věřím, že i špatné věci člověk zakouší z nějakého důvodu. Bez nich by ze mě nebyl tak dobrý hráč, jakým jsem se stal,“ prohlásil borec, jenž v kariéře vyhrál 53 zápasů proti soupeřům z top 10 žebříčku.

Rád by, aby na něj bylo pamatováno jako na tenistu, který se v každém zápase snažil na 100 procent. „Vždycky jsem dělal, co jsem mohl. Byl jsem připravený na každý zápas a dal jsem do něj pokaždé sto procent,“ hlásal.

Na sociálních sítích ocenil jeho kariéru David Ferrer, španělský tenista a jeden z Berdychových velkých soupeřů během kariéry. „Gratuluji, Tomáši, ke skvělé kariéře. A hodně štěstí v novém životě. Bylo mi potěšením zápolit s tebou po ty dlouhé roky,“ napsal na Twitteru Ferrer.

„Když jsem přišla do Prostějova, viděla jsem, jak tvrdě pracuješ, což byla skvělá motivace. Stal se z tebe skvělý hráč a velká inspirace. Jsem hrdá, že jsem si s tebou mohla zahrát při Hopman Cupu a poznat tě jako člověka. Díky, parťáku,“ napsala Petra Kvitová.

„Gratuluju Tomášovi k fantastické kariéře. Myslím, že bude hodně těžký, aby ho někdo další od nás napodobil. Hodně štěstí v další životní kapitole,“ uvedla Karolína Plíšková.

I remember when I first came to Prostejov, I saw how hard you were working and it was a great motivation for me. You went on to be an amazing player and inspiration. I am very proud that I could play by your side in Hopman Cup and got to know you as a person. Thank you partner 🙏 pic.twitter.com/1svKfcZSt2