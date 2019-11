Tomáš Berdych ukončil kariéru: Můj cíl? Hlavně nemít plán, řekl | iSport.cz

Jestli Tomáši Berdychovi nějaký Grandslam nesedí, je to antuková Francie. I tam se ale dostal do semifinále • Profimedia

I on už to řekl nahlas. KONČÍM, oznámil Tomáš Berdych při Turnaji mistrů v Londýně, kde spolu s osmičkou dalších vysloužilců z ATP Tour včetně Radka Štěpánka defiloval na kurtu. Sotva desetiminutový ceremoniál proběhl kvapně, mikrofon dostal jako jediný do ruky Berdych a o svých dalších plánech prohlásil. „Hlavně nemít žádný plán, to je teď můj cíl. Život jsem měl až doteď nalinkovaný,“ usmál se čtyřiatřicetiletý dnes už bývalý tenista.

Devítka tenistů, kteří v uplynulých měsících či letech ukončili kariéru, přijala pozvání na Turnaj mistrů. Do londýnské O2 Areny vyrazili po Temži z hotelu lodí, ATP je hostila ve svých VIP prostorech. Tomáš Berdych byl z pozvané devítky úplně nejmladší a také největší nováček ve sportovním důchodu. Teprve v sobotu sám oficiálně potvrdil, že končí profesionální dráhu, kterou odstartoval v roce 2002.

Čekání na ceremoniál se oproti původním plánům protáhlo. Defilé šampionů minulosti mělo předcházet úvodnímu semifinále Masters Roger Federer – Stefanos Tsitsipas, nakonec však kvůli zpoždění programu proběhlo až poté, co osmatřicetiletý Švýcar podlehl jednadvacetiletému Řekovi. Střídání stráží po všech směrech, chtělo by se říct.

A pak už nastoupili ocenění. Španělé David Ferrer s již řádně zavalitým Nicolasem Almagrem se na ploše potkali se svými přemožiteli z daviscupového finále 2012 Berdychem a Štěpánkem. Dále byli pozvání elitní deblisté Max Mirnij s Marcinem Matkowským, kyperský finalista Australian Open Marcos Baghdatis či temperamentní Rus Michal Južnyj.

Jako jediný dostal od Annabele Croftové, někdejší tenistky a dnes komentátorky, mikrofon do ruky Berdych. Toho také jako posledního uvedli na plochu. „Je to výjimečný moment na výjimečném místě. Ale i tohle ke kariéře patří,“ prohlásil končící chlapík z Valmezu. Bylo symbolické, že jeho rozlučka probíhala v Londýně. V metropoli na Temži odehrál mnohé velké zápasy, šestkrát tam nastoupil k Turnaji mistrů a patnáctkrát na jihozápadním předměstí města ve Wimbledonu. Právě z All England Clubu je jeho největší individuální úspěch, grandslamové finále z roku 2010.

„V životě je hodně věcí, které si za peníze nekoupíte. Pro nás tenisty jsou jedny z nejdražších okamžiků ty, když zvítězíme před plnou arénou, jaká je tady,“ pokynul směrem k ochozům, před nimiž hrál v roce 2011 semifinále Turnaje mistrů. Dnes už si Berdych profesionální tenista říkat nemůže a zdál se s tím zcela smířený. Neukázal žádné velké známky emocí natož pak slzy. Jak chladný býval při zápasech, tak také odcházel.

V pondělí má Berdych předstoupit v Praze před média na rozlučkové tiskové konferenci, v domácím prostředí mu chystají ještě jeden ceremoniál. „Věřím, že kruh se uzavře, a tak rozloučení Tomáše s českými fanoušky plánujeme v červnu v Prostějově během našeho turnaje,“ nechal se slyšet manažer Miroslav Černošek, který Berdychovi do světa velkého tenisu pomohl.