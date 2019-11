Berdych, Lendl, Kodeš... Jak jsme seřadili TOP 7 českých tenistů? | iSport.cz

Tomáš Berdych končí svoji bohatou kariéru. Není moc jiných českých tenistů, kteří by toho během aktivních let dokázali více...

Co dokázal? vítěz osmi grandslamů ve dvouhře (Australian Open – 1989, 1990, French Open – 1984, 1986,1987, US Open – 1985, 1986, 1987), vítěz Turnaje mistrů 1981, 1982, 1985, 1986, 1987, finalista Wimbledonu 1986, vítěz Davis Cupu 1980, na okruhu ATP získal 94 titulů a vyhrál 1068 zápasů, člen Mezinárodní síně slávy (uveden 2001)

Ještě než se Ivan Lendl usadil na 270 týdnů na trůnu pro tenisového krále, vyhrál osm grandslamových turnajů a vydělal přes dvacet milionů dolarů, zazářil trochu jinak. Jako dvacetiletý vojín a zelenáč v československém týmu uchvátil v roce 1980 pro zemi premiérový titul v Davis Cupu. „Dlouhá léta nejlepší hráč světa. On se fantasticky vypracoval. Sbíral mi míčky, když jsem hrál mistrovství republiky v Ostravě. Byl jsem jeho vzor, chtěl být jako Kodeš. Poprvé mě porazil v osmnácti letech a převzal po mně žezlo, protože já byl u nás dvanáct let první. Ivan měl velmi dobré základní údery a hlavně měl neskutečnou vůli, dobrou fyzickou kondici a byl chytrý,“ připomíná legendární Jan Kodeš kariéru jednoho z nejlepších tenistů všech dob, který se například osmkrát za sebou probojoval do finále US Open a na prvním místě žebříčku ATP strávil víc než pět let.

Co dokázal? vítěz Roland Garros 1970 a 1971, vítěz Wimbledonu 1973, finalista US Open 1971 a 1973, 15 let reprezentoval v Davis Cupu (finalista 1975 a člen vítězného týmu 1980) - odehrál 94 zápasů ve 39 utkáních, člen Mezinárodní tenisové síně slávy (uveden 1990)

Proslul coby nezdolný bojovník tenisových kurtů, na nichž nezměrnou vůlí a nesporným umem vybojoval řadu vítězných bitev. Na French Open byl po dvou titulech z let 1970 a 1971 ještě dvakrát ve čtvrtfi nále – 1972 a 1973. A dvakrát se stal finalistou US Open, které se tehdy ve Forest Hills, stejně jako Wimbledon, hrálo na trávě. Největší slávu si získal v All England Clubu, kde roku 1973 zvítězil. Titul wimbledonského šampiona vybojoval nad Rusem Alexandrem Metrevelim za necelé dvě hodiny ve třech setech. Nesmazatelně se Kodeš zapsal do dějin Davis Cupu, v němž reprezentoval šestnáct let a vyhrál v něm 60 utkání, což nikdo jiný z domácích hráčů nedokázal.

První Čech, který dobyl Wimbledon, byť to dokázal v roce 1954 pod vlajkou Egypta. Ten mu nabídl občanství poté, co kvůli komunistické šikaně nuceně opustil svou vlast. V roce 1954 byl také Drobný vyhlášen světovou jedničkou. „Měl úžasný levácký servis, stejný zárožák jako Kvitová, ale v lepším provedení. Ve své době měl spolu s Nealem Fraserem tohle podání nejlepší,“ vzpomíná Kodeš na svého přítele, o němž se traduje, že vyhrál 130 titulů jen ve dvouhře! V roce 1959 získal Drobný britské občanství a zbytek života strávil na ostrovech. Byl sportovním obojživelníkem, exceloval i v hokeji. V něm se stal mistrem světa v roce 1947 a o rok později získal hokejové stříbro na olympiádě ve Sv. Mořici.

Co dokázal? vítěz Australian Open 1998, vítěz Grand Slam Cupu 1993, finalista Roland Garros 1992, ve čtyřhře šampion Australian Open 1996, 10 let reprezentoval v Davis Cupu, vítěz 10 titulů na okruhu ATP ve dvouhře, někdejší 2. hráč žebříčku ATP

Poslední český muž, který dokázal vyhrát grandslamový titul. Letos uplynulo od tažení Petra Kordy na Australian Open jednadvacet let. Svérázný chlap se zlatou levačkou býval postrachem velikána Peta Samprase, jehož v kariéře dokázal hned pětkrát porazit. Řadil se i mezi mimořádné deblisty, v této disciplíně se rovněž vyšvihl do elitní desítky žebříčku a získal i titul se Stefanem Edbergem při Australian Open 1996. „Ohromný talent. Mohl dokázat se svým tenisem víc. Měl vynikající techniku a zlatou ruku jako Laver a McEnroe. Ale měl si víc vypracovat fyzickou a psychickou odolnost,“ soudí Kodeš.

5. Tomáš Berdych

Dlouhán s tvrdým podáním a vynikajícím forhendem si udělal jméno v osmnácti letech, kdy na olympiádě v Aténách vyřadil tehdejšího vládce Rogera Federera. Nejlepší sezonu prožil v roce 2010, když mu jediný set chyběl do finále Roland Garros a o titul si zahrál ve Wimbledonu poté, co vyřadil Federera a Novaka Djokoviče. V žebříčku to nejvýš dotáhl na čtvrté místo, hovoří se o něm jako o jednom z nejlepších tenistů, kteří nikdy nevyhráli grandslamový turnaj. Je však dvojnásobným šampionem Davis Cupu. Téměř sedm let se nepřetržitě držel v top 10 ATP Tour. „Myslím, že může být spokojený, měl dobrou kariéru. Byl několik let v desítce, porazil Djokoviče, Federera i Nadala. Byl stěžejním borcem v Davis Cupu, dva vyhrál. Byl to poctivý hráč, který v reprezentaci nechal všechno. Jeden grandslam by mu slušel, ale prostě se tak stalo. Nemyslím si, že to nějak snižuje jeho kariéru, byla velice úspěšná. Lidi chtějí pořád vítěze, ale takhle to je. Zase hrál v době, kdy vydělal hodně peněz, je potřeba se na to dívat pozitivně,“ soudí Kodeš.

Co dokázal?

finalista dvouhry ve Wimbledonu 2010, dále šestkrát semifinále na grandslamech (2x Australian Open, 1 x Roland Garros, 2x Wimbledon, 1x US Open), semifi nalista Turnaje mistrů (2011), vítěz 13 titulů ATP ve dvouhře, vítěz Davis Cupu 2012 a 2013, 11 let reprezentoval v Davis Cupu – vyhrál 50 zápasů ve 29 utkáních, někdejší 4. hráč pořadí ATP