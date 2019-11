Šestrkát vyhrál Australian Open a hned osmkrát Wimbledon, nic ho ale nedojalo tak, jako hřejivá slova slavného fotbalisty Diega Maradony v Buenos Aires, jenž basilejskému rodákovi poslal srdcervoucé vzkaz!

„Ahoj, mistře. Mašino, jak ti říkám,“ začal chvalozpěv fotbalový velikán. „Byl jsi a navždycky budeš ten největší. Neexistuje nikdo jako ty!“ rozplýval se Maradona na gauči svého obydlí nad umem švýcarského maestra!.

Maradona to Roger: ”You were, you are and will be the greatest. There's no other like you.” ⚽️🎾 pic.twitter.com/m9qPwKfc2q