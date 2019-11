On to říct nemůže. Šmicer za Kozáka zkritizoval sparťanský kotel

Byl to možná rozhodující moment zápasu. Sparta v domácím ligovém zápase srovnala s Českými Budějovicemi na 3:3 a vytvářela tlak na soupeře. Letenský kotel ale slibný moment zazdil, když zapálil světlice a po kouřové cloně se delší čas nehrálo. Útočník Libor Kozák se pak v pořadu Tiki Taka na O2 TV Sport nechtěl příliš pouštět do nezbedných ultras.

Otázka zněla jasně. Moderátor pořadu Petr Svěcený se útočníka Libora Kozáka zeptal, jestli je naštvaný, že se po vyrovnávacím gólu Sparty pět minut nehrálo kvůli neposlušným fanouškům. „Naštvaný? Asi ani nepočítali, že tam ten oblak zůstane pět minut. V zápase bylo víc pauz. Samozřejmě nás to trošku zbrzdilo, ale nemůžeme říct, že bychom dali v té situaci gól. Chyby, proč to takhle skončilo, byly úplně jinde,“ tvrdil Kozák.

To další host ve studiu slávista Vladimír Šmicer měl jasno. „On to Libor říct nemůže, protože jsou to sparťanští fanoušci, ale já to řeknu. Samozřejmě, že je to poškodilo. Když srovnáte a cítíte, že soupeř je dole, tak místo abyste hrál dál, je přerušení. To vás poškodí,“ upozornil vítěz Ligy mistrů.