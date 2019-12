Jágrův kamarád Petr Nedvěd by mu Danielu Hantuchovou jako partnerku ze srdce přál • Michal Beránek (Sport)

Sympatická, usměvavá, sportovní a proklatě sexy. Žádná nafrněná »cizanda«, s kterou by nemohl sdílet zážitky z mládí – vždyť se oba narodili ještě ve federálním Československu. A národ jim aplauduje.

„Cože, Jarda randí s Hantuchovou. A je to fakt,“ zajímal se bývalý lamač dívčích duší a Jágrův někdejší parťák z Pittsburghu Petr Nedvěd. „Kdyby to byla pravda, strašně moc bych mu to přál. Daniela asi bude jeho typ.“

Manažer hokejového nároďáku zná Jaromírův vkus. „A jestli to bylo jen na jeden večer, tak tajně doufám, že si ho oba dva užili. Protože, jestli si ho užili, tak v tom asi budou pokračovat,“ chechtal se »Méďa«.

Podobně nadšeně povídal někdejší fotbalový kanonýr Petr Švancara. „Můžeme mu akorát závidět, protože Hantuchová je pěkná baba a úspěšná sportovkyně. Já tomu fandím,“ rozplýval se brněnský patriot. „V tomhle směru měl Jarda vždycky krásnej výběr. Jeho ženský jsou pěkný a sympatický. Hrozně mu to přeju. Je to bombarďák,“ dodal.

Nadšení sdílel také muzikant Michal David, který má za manželku někdejší vynikající tenistku Marcelu Skuherskou. „Kdyby to Jaromírovi s Danielou vydrželo, bylo by to bezvadný,“ řekl Blesku skladatel. „Hantuchová je pěkná, a k tomu ještě chytrá. Navíc si vysportovala dost, takže její prachy v náklonnosti k Jardovi nemohou hrát roli. U nás mají zelenou,“ doplnil za všechny oblíbený hitmaker.