Krejčík o sezoně snů: Přístup hráčů ve Finsku se liší, mladí na ligu mají | iSport.cz

V nabité finské elitní lize vládne statistikám obránců. Jeho Kärpät Oulu pak totálně dominuje celé soutěži, když z 26 utkání nebodoval jen dvakrát. Jakub Krejčík (28) se veze na příboji úspěchů a pohody. Jeho klub válcuje soupeře, on sám se už radoval ze dvou hattricků! „Je to bláznivé, tři góly jsem dal naposledy v deváté třídě,“ směje se. V rozhovoru pro iSport Premium mluví o pracovní morálce Seveřanů i svých dalších cílech.

Ještě mu není ani třicet let, v reprezentačním dresu už však Jakub Krejčík míří za stovkou utkání. „Je to pro mě meta,“ přiznává dobře naložený obránce, který se v národním týmu představí i na blížícím se Channel One Cupu. Ve finském Kärpätu se tichý bek dostal do úžasné formy. Dává góly, řídí přesilovky. Od trenéra se těší velké důvěře. Ve statistice plus/minus je vůbec nejlepším hráčem ligy.

Co říct k vašim úžasným osobním číslům? Vsadím se, že o něčem podobném jste ani nesnil.

„To určitě ne. Zatím jsem absolutně nadšený, nemůže to být lepší. Jsem opravdu maximálně spokojený. Samozřejmě to ale všechno pramení z toho, jak se nám daří jako týmu a jaké spoluhráče tady mám. O to je to pak pro mě jednodušší.“

Kärpät finské lize zatím totálně dominuje. Co stojí za takovou nadvládou?

„Máme velmi silné první dvě lajny, které jsou schopné každý zápas skórovat. Do obrany ale hrajeme snad ještě líp. Všichni pracují, dostáváme minimum gólů. Gólmani chytají výborně. Je to kompaktní celek, který utváří výsledky. Zatím všechno klape, snad to vydrží.“

26 zápasů, 22 výher. Jen dvakrát jste odešli bez bodu. Skóre 82:35. To jste oproti zbytku opravdu tak moc odskočení?

„Vypadá to tak, je to neuvěřitelné. Vyhráli jsme pár zápasů a začali jsme si ohromně věřit. Víme, že jsme silní. I když dostaneme gól, na nikom neuvidíme ani náznak nervozity. Všichni jsou si jistí, že to ještě otočíme, že jsme prostě lepší. Je to velká víra v sebe sama, ale zároveň i velká pokora. Nic nepodceňujeme, tvrdě pracujeme.“