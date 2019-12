Šampion Martínek o tlaku, zraněních i Peštovi: Stres je moje zbraň! | iSport.cz

Choketopus Grappling Challenge VII. Kdy: 8. 12. 2019 Kde: Meet Factory Praha O co jde: Unikátní koncept galavečera brazilského jiu-jitsu a grapplingu Na co se těšit: Pyramida těžkých vah, zápasníci - Michal Martínek, Viktor Pešta, Miloš Petrášek, Vilém Cao a další

Patří mezi nejvýraznější persony české MMA scény. I díky tomu se v létě dostal do show prezidenta UFC Dany Whitea. Michal Martínek však tehdy zápas, který mohl být vstupenkou do UFC, prohrál. Pak přišla další veliká výzva, souboj s mnohem zkušenějším Viktorem Peštou. „Taktika byla jasná, co nejdříve mu urazit hlavu,“ vzpomíná Martínek trochu v nadsázce. I když ne zas tak moc. Věděl, že v tom boji mu jde o všechno. A podařilo se.

Jaké to je, ohlédnout se teď za soubojem, v němž jste hladce obhájil titul proti Viktoru Peštovi?

„Zápas jsem si užil na maximum, i když byl krátký, protože tomu předcházela opravdu bolestivá příprava. Euforie po výhře byla proto enormní. Hodně lidí pochybovalo o tom, že se to může podařit. My jsme ale s týmem věřili, že se tak může stát a že mezi mnou a Viktorem není zase takový rozdíl s ohledem na to, jak dřu. Věděli jsme, že jsme na duel takového formátu připraveni víc než dobře.“

Bylo něco, co vám v přípravě na zápas hodně pomohlo?

„Vyhledal jsem pomoc psychologa, mentálního kouče. Při minulém zápasu jsem měl veliký problém s medializací, která mě trochu držela zpátky. Byl jsem rozložený a měl jsem deprese. Prostě jsem mediální tlak neustál. Vždy jsem byl totiž na předchozích turnajích Oktagonu v něčím stínu. Karlose Vémoly, Macha Muradova… Byl jsem sice vidět, ale ne tolik. Když jsem ale jel zápasit do Las Vegas v rámci show Dany Whitea, pozornost směřovala na mě a já měl co dělat, abych to ustál.“

Mentální kouč Petr Žídek zjevně odvedl dobrou práci.

„Ano, pomohl mi tohle odbourat, nevnímat. De facto jsem se těšil na výkon, který před lidmi předvedu. Naučil mě mít rád stres, který k tomu patří. I to, že mi skoro nikdo nevěří. Udělali jsme z toho mou zbraň.“

Navíc jste do zápasu vstupoval skoro s handicapem. Můžete k tomu říct víc?

„Je to tak. Před rokem jsem absolvoval plastiku kolene a úpravu křížových vazů, což mě dlouho dost limitovalo v přípravě. A měsíc a půl před samotným zápasem se mi zranění obnovilo během sparingů. Měl jsem obrovské bolesti v koleni. Takže kdyby mě Viktor hodil na zem, měl bych veliké problémy vstát, protože se mi noha špatně pokrčuje. A na druhé noze jsem měl nedávno podlomený kotník. Takže příprava byla skutečně tvrdá a bolestivá. Naštěstí se dokážu, když mi o něco je, o to víc nahecovat.“

SESTŘIH: Michal Martínek - Viktor Pešta. KO za necelé tři minuty

Předešlý zápas, jímž byl ten v show Dana White's Tuesday Night Contender Series, jste prohrál. Jak na to reagovali fanoušci? Bylo hodně těch, kteří nad vámi zlomili hůl?

„Ano, sledoval jsem různé sociální sítě, kde lidé po stovkách psali, že to bude rychlé bití, protože je Viktor vyšší úroveň, než jsem já. Bylo tam jen pár věrných fanoušků, co řekli, že vyhraju. A po zápase se to úplně obrátilo. Najednou spousta lidí tvrdila, že věděli, že vyhraju. Lidi názory opravdu mění hodně rychle.“

Takže vás mrzí, že fanoušci neodpouštějí prohry?

„Chtěl bych, aby byli lidé ohleduplnější vůči neúspěchu. Mám kamaráda z Brazílie, který mi hned po prohře v Contenderu napsal: ‚To je prostě život. Když má člověk den blbec v práci, tak se z toho vyspí a druhý den jde znovu. Když máme den blbec my, ztratíme tím tři měsíce života a ještě hloupě prohrajeme.‘ Takže bych chtěl opravdu lidem vzkázat, že ne každý má kolem sebe dobrý silný tým, jako mám třeba já.